Έκρηξη στους Αμπελόκηπους: Στην Ευελπίδων ο 31χρονος υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας

Ο νεαρός αρνείται την εμπλοκή του στην υπόθεση - Υποστηρίζει πως δεν γνωρίζει κανένα από τα πρόσωπα που φέρονται να εμπλέκονται

31χρονος

Με συνοδεία ισχυρής αστυνομικής δύναμης έφτασε στα δικαστήρια ο 31χρονος προκειμένου να απολογηθεί για την υπόθεση της φονικής έκρηξης στους Αμπελόκηπους. 

Έξω από το κτίριο 9 όπου οδηγήθηκε ο κατηγορούμενος έχουν συγκεντρωθεί υποστηρικτές του οι οποίο κρατούν πανό και φωνάζουν συνθήματα συμπαράστασης.

Υπενθυμίζεται ότι η αστυνομία έφτασε στα ίχνη του 31χρονου καθώς σύμφωνα με πληροφορίες βρέθηκε δακτυλικό του αποτύπωμα σε σακούλα, μέσα στο διαμέρισμα που σημειώθηκε η έκρηξη

