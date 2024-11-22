Με συνοδεία ισχυρής αστυνομικής δύναμης έφτασε στα δικαστήρια ο 31χρονος προκειμένου να απολογηθεί για την υπόθεση της φονικής έκρηξης στους Αμπελόκηπους.

Έξω από το κτίριο 9 όπου οδηγήθηκε ο κατηγορούμενος έχουν συγκεντρωθεί υποστηρικτές του οι οποίο κρατούν πανό και φωνάζουν συνθήματα συμπαράστασης.

Υπενθυμίζεται ότι η αστυνομία έφτασε στα ίχνη του 31χρονου καθώς σύμφωνα με πληροφορίες βρέθηκε δακτυλικό του αποτύπωμα σε σακούλα, μέσα στο διαμέρισμα που σημειώθηκε η έκρηξη

Πηγή: skai.gr

