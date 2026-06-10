Να απευθυνθεί επίσημη έκκληση στον Βλαντίμιρ Πούτιν ώστε ο ρωσικός στρατός να χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα για τον «τερματισμό» του πολέμου στην Ουκρανία προτάθηκε στο ρωσικό κοινοβούλιο.

Η εφιαλτική πρόταση αποτελεί πολιτική πρωτοβουλία του Βίκτορ Περόφ, μέλους του Προεδρείου του Ανώτατου Συμβουλίου του Κόμματος Κοινωνικής Άμυνας.

Ο Περόφ υποστήριξε ότι ένα τέτοιο βήμα «θα μπορούσε να επισπεύσει την υπογραφή ειρηνευτικής συμφωνίας». Ωστόσο, αφότου έκανε αυτή την πρόταση, η ομιλία του πολιτικού διεκόπη — του έκοψαν το μικρόφωνο.

Παρότι η Μόσχα εργαλειοποιεί συχνά την πυρηνική ρητορική ως μέσο εκφοβισμού της Δύση, με κλασικό παράδειγμα τον πρώην πρόεδρο της Ρωσίας Ντμίτρι Μεντβέντεφ, το γεγονός ότι κόπηκε το μικρόφωνο στον Περόφ δείχνει ότι το Κρεμλίνο θέλει να διατηρεί το αποκλειστικό μονοπώλιο αυτών των αποφάσεων. Έτσι, δεν επιτρέπεται σε περιφερειακούς ή ελάσσονες πολιτικούς να αυτοσχεδιάζουν ή να πιέζουν δημόσια για ένα θέμα παγκόσμιας ασφάλειας.

Πηγή: skai.gr

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