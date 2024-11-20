Έκρηξη στους Αμπελόκηπους

«Ούτε γνωρίζει κανέναν συγκατηγορούμενό του, ούτε είχε καμία απολύτως σχέση με το διαμέρισμα της οδού Αρκαδίας» ο 31χρονος που συνελήφθη τη Δευτέρα για την υπόθεση της έκρηξης στου Αμπελόκηπους, σύμφωνα με δήλωση του συνηγόρου του, Νικόλα Αλετρά.

Ο συνήγορος στη δήλωσή του τονίζει ότι ο εντολέας του, κατηγορούμενος για τρομοκρατική οργάνωση, θα προσέλθει την Παρασκευή να απολογηθεί στην Ανακρίτρια αρνούμενος πλήρως όσα του αποδίδονται στο κατηγορητήριο. Σημειώνει, δε, πως το ένταλμα σύλληψης σε βάρος του 31χρονου, εκδόθηκε με μοναδικό στοιχείο το αποτύπωμα του εντολέα του σε μία σακούλα σκουπιδιών και επισημαίνει ότι το εύρημα ανάγεται σε χρόνο «προγενέστερο της αρχικής σύλληψης του το 2013».

Η δήλωση του κ. Αλετρά έχει ως εξής:

«Αναφορικά με την εν λόγω σχηματισθείσα δικογραφία από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας, είναι άξιο αναφοράς το γεγονός αναφορικά με τον εντολέα που εκπροσωπώ, πως η συσχέτισή του με την εν λόγω υπόθεση χρονικά γίνεται αρκετά μεταγενέστερα από την αρχική ποινική δίωξη ενόψει της ανεύρεσης τμήματος ενός δακτυλικού αποτυπώματος επί εξωτερικής επιφάνειας μιας πλαστικής σακούλας σκουπιδιών, κατόπιν εκτεταμένων ερευνών της ΔΕΕ.

Εξ αυτού και μόνο του γεγονότος, εξεδόθη ένταλμα σύλληψης και πλέον την Παρασκευή θα απολογηθεί αρμοδίως ενώπιον της κυρίας τακτικής ανακρίτριας πλημ/Κων Αθηνών.

Η θέση του είναι ότι αρνείται στο σύνολο τις κατηγορίες ενόψει του ότι δεν γνωρίζει κανέναν έτερο συγκατηγορούμενό του ούτε είχε καμία απολύτως σχέση με το διαμέρισμα της οδού Αρκαδίας που σημειώθηκε η έκρηξη, κάτι που επιβεβαιώνεται και από το σύνολο της δικογραφίας όπου δεν υπάρχει οτιδήποτε άλλο επιλήψιμο σε βάρος του.

Άλλωστε τα τελευταία 5 χρόνια μετά την αποφυλάκισή του το έτος 2019 ουδέποτε ενόχλησε τις αρχές και δεν είχε την παραμικρή εμπλοκή με οποιαδήποτε έκνομη ενέργεια.

Θεωρείται πιθανολογούμενα βέβαιο πως το συγκεκριμένο εύρημα ανάγεται σε χρόνο προγενέστερο της αρχικής σύλληψής του το έτος 2013».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

