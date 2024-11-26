ΕΑΣ: Ξεκίνησαν έργα παραγωγής πυρομαχικών για την ΕΕ

Προχωρούν κανονικά σύμφωνα με το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα τα δύο μεγάλα επενδυτικά έργα που πραγματοποιούνται στο συγκρότημα εργοστασίων των Ελληνικών Αμυντικών Συστημάτων (ΕΑΣ) στο Λαύριο.

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι πρόκειται για έργα που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της δράσης ASAP που έχει ως στόχο να ενισχύσει την παραγωγική βάση πυρομαχικών πυροβολικού στην Ευρώπη.

Σήμερα, Τρίτη 26 Νοεμβρίου, ο αρμόδιος επίβλεψης (project officer) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επισκέφθηκε το Λαύριο και ενημερώθηκε επιτόπου για την πρόοδο των έργων.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση των ΕΑΣ, το έργο LAVGRAIN αφορά την εγκατάσταση μονάδας παραγωγής κόκκων base bleed για βλήματα πυροβολικού 155 χιλιοστών ενώ το πρόγραμμα TNTrion τον εκσυγχρονισμό και επαναλειτουργία της μονάδας παραγωγής τρινιτροτολουόλης (ΤΝΤ).

Οι ομάδες των τεχνικών των ΕΑΣ και της MSM έχουν ξεκινήσει την συνεργασία για τα έργα από το τέλος του 2023 ώστε να κατατεθούν οι προτάσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι οποίες εγκρίθηκαν την άνοιξη του 2024, προστίθεται στην ανακοίνωση.

Τον Ιούλιο υπεγράφησαν τα συμφωνητικά χρηματοδότησης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον Αύγουστο εισπράχτηκαν οι προκαταβολές.

Τα έργα έχουν σφιχτό χρονοδιάγραμμα, επισημαίνεται στην ανακοίνωση, καθώς είναι απαίτηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η ευρωπαϊκή βιομηχανία πυρομαχικών να ανακάμψει το συντομότερο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

