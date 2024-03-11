Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ προκειμένου να εντοπίσουν ποιος κρύβεται πίσω από την τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού τα ξημερώματα της Δευτέρας σε κάβα στην οδό Λαγουμιτζή στην Καλλιθέα που είχε ως αποτέλεσμα να προκληθούν σοβαρές ζημιές στο ίδιο τοπ κατάστημα αλλά και στα γύρο σπίτια και καταστήματα καθώς επίσης και σε σταθμευμένα οχήματα.

Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ, ο Παναγιώτης Σπυρόπουλος στο στόχαστρο της ΕΛ.ΑΣ βρίσκεται μηχανή με δύο επιβάτες οι οποίοι όπως φαίνεται από οπτικό υλικό που έχει συλλέξει η αστυνομία λίγα λεπτά πριν την έκρηξη φαίνεται ο συνεπιβάτης της μηχανής να κατεβαίνει και να αφήνει κάτι έξω από την κάβα και στη συνέχεια να εξαφανίζεται. Η ΕΛ.ΑΣ αναζητά το δρομολόγιο προσέγγισης και διαφυγής των δραστών δηλαδή την αφετηρία του και την κατάληξή του.

Επιπλέον, στο μικροσκόπιο στελεχών της δίωξης εκβιαστών βρίσκεται το ιδιοκτησιακό καθεστώς της κάβας. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ο ιδιοκτήτης της κάβας είναι επίσης ιδιοκτήτης νυχτερινού κέντρου της περιοχής το οποίο έχει γίνει ξανά στόχος το 2010. Αυτό που εξετάζεται είναι αν τα κίνητρα είναι εκβιάστηκα ή αν έχουν προέλθει από προσωπικές και επαγγελματικές αντιπαραθέσεις.

Οι Αρχές συλλέγουν καταθέσεις από τον ιδιοκτήτη, από υπευθύνους της κάβας και μετόχους του νυχτερινού κέντρου ώστε να μάθουν αν υπήρχαν και στο παρελθόν απειλές ή από που εκπορεύονται τα κίνητρα και οι δράστες.

Τέλος, εξετάζεται το ενδεχόμενο να υπάρχουν κοινά σημεία με την ανάλογη επίθεση που είχε γίνει σε προ ημερών στον Πειραιά σε πρατήριο υγρών καυσίμων χωρίς να υπάρχουν προς το παρόν όμως στοιχεία που να τα συνδέουν.

Μεγάλη η ποσότητα εκρηκτικής ύλης

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ εικάζεται ότι εντοπίστηκε πάνω από 5 με 7 κιλά εκρηκτικής ύλης στο σημείο της έκρηξης. Μάλιστα ήταν τόσο ισχυρή που σχηματίστηκε μεγάλος κρατήρας. Πρόκειται για δυναμίτιδα η οποία πυδροδοτήθηκε με βραδύκαυστο φυτίλι και κοινό πυροκροτητή.

Πηγή: skai.gr

