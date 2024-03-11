Θεσσαλονίκη: Ψήφισμα καταδίκης της ομοφοβικής επίθεσης στην πλατεία Αριστοτέλους από το Δημοτικό Συμβούλιο

Ψήφισμα με το οποίο καταδικάζονται η ομοφοβική επίθεση που σημειώθηκε στην πλατεία Αριστοτέλους, αλλά και οι απειλές που δέχονται οι συντελεστές του ντοκιμαντέρ «Αδέσποτα κορμιά», το οποίο προβάλλεται στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ, ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο του δήμου Θεσσαλονίκης, στη διάρκεια της σημερινής του (Δευτέρα) συνεδρίασης.

Στο ψήφισμα που κατέθεσε η δημοτική παράταξη «Πόλη Ανάποδα» αναφέρεται, μεταξύ άλλων, πως «είναι πολιτική και θεσμική μας υποχρέωση να εξασφαλίσουμε ότι κανένας άνθρωπος δεν θα φοβάται να περπατά στους δρόμους της πόλης μας, εξαιτίας της καταγωγής ή της εμφάνισής του, να εξασφαλίσουμε ότι καμία σκοταδιστική ή φασίζουσα ομάδα δεν θα επιβάλλει καθεστώς λογοκρισίας».

Ελεύθεροι αφέθηκαν οι προσαχθέντες της επίθεσης κατά τη συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 10/3 κατά της τρανσοφοβίας στην Πλατεία Αριστοτέλους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

