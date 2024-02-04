Στο πένθος έχει βυθιστεί η οικογένειά του ΠΑΟΚ μετά τον χαμό ενός 15χρονου ποδοσφαιριστή της από τις ακαδημίες της Κομοτηνής.

Ο 15χρονος ποδοσφαιριστής των ακαδημιών του «Δικεφάλου του βορρά», Θάνος Κοτσίδης άφησε την τελευταία του πνοή μετά από «μια άνιση μάχη με τον πιο σκληρό αντίπαλο», όπως αναφέρει η ακαδημία της Κομοτηνής.

Η ανακοίνωση της ακαδημίας του ΠΑΟΚ στην Κομοτηνή αναφέρει:

«Σε βαρύ πένθος βρίσκεται η Ακαδημία μας από σήμερα μετά την απώλεια του πολύ αγαπημένου μας παιδιού Θάνου Κοτσίδη, του δικού μας Θανουλη.

Θα θέλαμε να εκφράσουμε τα πιο θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια του.

Το τελευταίο διάστημα, ο Θάνος έδινε με γενναιότητα και σθένος μια άνιση μάχη με τον πιο σκληρό αντίπαλο.

Ξεκίνησε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά του βήματα στην Ακαδημία μας από την ηλικία των 5 ετών όπου τον διέκρινε το ήθος, η ταπεινότητα, η αποφασιστικότητα, η εργατικότητα, έμαθε να είναι μαχητής από μικρός, να σέβεται προπονητές-αντιπάλους-συμπαίκτες και συμμετείχε σε μεγάλες επιτυχίες της Ακαδημίας.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του συλλόγου μας κηρύσσεται τριήμερο πένθος στην Ακαδημία μας και αναστολή όλων των αγωνιστικών δραστηριοτήτων.

Καλό ταξίδι Θάνο στην γειτονιά των αγγέλων. Θα κάνουμε τα πάντα για να νιώθεις υπερήφανος και να χαμογελάς με τις επιτυχίες της αγαπημένης σου ομάδας. Είμαστε σίγουροι ότι θα μας προσεχείς από εκεί ψηλά!

Καλό παράδεισο και καλή αντάμωση Θανούλη».

