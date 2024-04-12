Εκδήλωση για AI και Marketing από BCA College και Sherpa Society

Ο διακεκριμένος Social Media expert, Alex Khan βρέθηκε την περασμένη εβδομάδα στην Αθήνα για μία συναρπαστική ομιλία με θέμα τις εφαρμογές της Τεχνητής Νοημοσύνης στο Marketing. Η ομιλία διοργανώθηκε από το BCA College και την Sherpa Society, οργανισμό που ειδικεύεται στην εκπαίδευση επαγγελματιών του Marketing, μπροστά σε ένα καθηλωμένο κοινό από σπουδαστές, διδακτικό προσωπικό και στελέχη της ελληνικής αγοράς.

Ο A. Khan ξενάγησε το κοινό στο τοπίο του Marketing όπως αυτό διαμορφώνεται με την ταχεία διάδοση της Τεχνητής Νοημοσύνης και παρουσίασε μεθόδους και εργαλεία που μπορούν να αξιοποιήσουν τα στελέχη του Marketing, ώστε να βελτιώσουν την εργασία τους και να επιτύχουν τα επιθυμητά αποτελέσματα, εξοικονομώντας πολύτιμο χρόνο.

Ο δημοφιλής Γερμανός marketer ενστερνίζεται την άποψη του CEO της Google, σύμφωνα με την οποία η Τεχνητή Νοημοσύνη θα φέρει στη ζωή μας αλλαγές εξίσου μεγάλες με εκείνες που είχε φέρει η διάδοση της ηλεκτρικής ενέργειας και της φωτιάς, επομένως οι άνθρωποι πρέπει να είναι πρόθυμοι και έτοιμοι να εξοικειωθούν με τις νέες εφαρμογές και να κατανοήσουν την αξία της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Όπως δήλωσε ο ίδιος μετά την ομιλία του, «Πολλά πράγματα θα μετασχηματιστούν: οι μεταφορές θα αλλάξουν, η υγειονομική περίθαλψη θα γίνει πιο εξατομικευμένη, το εργατικό δυναμικό θα επηρεαστεί, όπως και πολλές καθημερινές μας δραστηριότητες. Η Τεχνητή Νοημοσύνη θα είναι παρούσα και θα υποστηρίξει πολλούς τομείς της ζωής μας στο μέλλον, ταυτόχρονα όμως θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τις προκλήσεις που θα φέρει σε ηθικό και πολιτικό επίπεδο. Συνολικά λοιπόν, θα λέγαμε ότι θα υπάρξουν πολλά θετικά στοιχεία, αλλά και επιπτώσεις που θα πρέπει να διαχειριστούμε».

Αντίστοιχα, ο Κύρος Δασκαλάκης, Διευθυντής Marketing του BCA College, δήλωσε: «Έχουμε την χαρά και την τιμή να έχουμε σήμερα μαζί μας τον Alex Khan, έναν σπουδαίο ομιλητή του Marketing και των Social Media και να εγκαινιάζουμε και τη συνεργασία μας με την Sherpa Society, όπου τέτοιες εκδηλώσεις θα επαναληφθούν πολλές φορές κατά τη διάρκεια του χρόνου. Το BCA College φροντίζει πάντα να έχει άριστους ομιλητές και παράλληλα με την ποιοτική εκπαίδευση, να δίνει ό,τι γίνεται περισσότερο στα παιδιά ώστε να βγουν απόλυτα καταρτισμένα στην αγορά εργασίας».

Τέλος, ο Πάρης Κορωναίος, Συνίδρυτής της Sherpa Society, πρόσθεσε: «Σήμερα είναι μία ιδιαίτερη μέρα για την Sherpa Society, καθώς εγκαινιάζουμε και επίσημα τη συνεργασία μας με το BCA College με αυτή την εισήγηση του Alex Khan, έναν από τους εξειδικευμένους εκπαιδευτές που διαθέτουμε στο διεθνές δίκτυό μας».







Πηγή: skai.gr

