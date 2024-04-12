Αποκομμένο από την Αθήνα καθ’ όλη τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου είναι το νησί της Σκοπέλου καθώς τα δρομολόγια από και προς Μαντούδη σταματάνε μετά το τέλος του καλοκαιριού, όπως κατήγγειλε στον ΣΚΑΪ και στην εκπομπή «Αταίριαστοι» ο δήμαρχος Σκοπέλου, Σταμάτης Περίσσης με αποτέλεσμα οι κάτοικοι να είναι αποκομμένοι από την πρωτεύουσα.

Συγκεκριμένα, η γραμμή από το Μαντούδη δεν είναι βιώσιμη τον χειμώνα. Παρά το γεγονός πως θα έπρεπε να χαρακτηριστεί άγονη τους χειμερινούς μήνες και να βγαίνει σε πλειστηριασμό όπως συμβαίνει συνήθως, αυτό δεν έχει συμβεί με την συγκεκριμένη γραμμή. Προς το παρόν έχουν ανακοινωθεί δρομολόγια μόνο τους μήνες Ιούλιος – Αύγουστος, όπως είπε αν και διευκρίνισε ότι είναι πιθανόν να υπάρξουν και νωρίτερα δρομολόγια. Το γεγονός πάντως πως το Πάσχα πλησιάζει και η μόνη διασύνδεση γίνεται από το Βόλο, κάνει το πρόβλημα μεγαλύτερο, επισήμανε ο δήμαρχος.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι κάτοικοι χρειάζονται 3 μέρες για να πάνε στο νησί από τον Βόλο. Επιπλέον, δεν υπάρχει διασύνδεση ούτε από τον Άγιο Κωνσταντίνο φέτος, διότι σύμφωνα με τον κ. Περίσση οι κάτοικοι της περιοχής διαμαρτυρήθηκαν ότι το ταχύπλοο σηκώνει πολύ μεγάλο κύμα.

Ο κ. Περίσσης επισήμανε και το σοβαρό πρόβλημα που υπάρχει στη διασύνδεση με τη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για μια επιδοτούμενη γραμμή η οποία λειτουργούσε τα τελευταία 2-3 χρόνια. Φέτος όμως δεν έχει ακόμα ανακοινωθεί η λειτουργία της και υπογράμμισε ότι πέρυσι μετακίνησε πάνω από 70.000 τουρίστες στις Σποράδες.



