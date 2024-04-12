Συνελήφθη στα Χανιά μία 46χρονη γυναίκα, η οποία για να εκδικηθεί τον σύντροφό της όταν της είπε να διακόψουν τη σχέση τους, άρχισε να διακινεί φωτογραφίες του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του flashnews.gr την Τετάρτη 10/4 πήγε στο αστυνομικό μέγαρο Χανίων ένας 34χρονος για να καταγγείλει ότι η 46χρονη σύντροφός του έστειλε σε συγγενείς του αποκαλυπτικές φωτογραφίες με το (πρώην) ζευγάρι σε ερωτικές περιπτύξεις.

Όπως φαίνεται ο 34χρονος είχε αποφασίσει να χωρίσουν κάτι που δεν ήθελε με κανέναν τρόπο η 46χρονη και έτσι έστειλε τις επίμαχες φωτογραφίες σε συγγενείς του.

Η γυναίκα συνελήφθη για εκδικητική πορνογραφία και για άσκηση ψυχολογικής ενδοοικογενειακής βίας και οδηγήθηκε στις δικαστικές αρχές.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες ο Εισαγγελέας την άφησε ελεύθερη μέχρι να εκδικαστεί η υπόθεση.

Πηγή: skai.gr

