Δύο νέα προγράμματα για τη στήριξη των πλημμυροπαθών αγροτών της Θεσσαλίας θα εξαγγείλει σύντομα το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως είπε ο αρμόδιος υπουργός, Λευτέρης Αυγενάκης σε εκπροσώπους των Αγροτών των περιοχών γύρω από την Κάρλα, με τους οποίους συναντήθηκε.

Το ένα πρόγραμμα θα αφορά την κάλυψη της απώλειας εισοδήματος, για όσο καιρό απαιτηθεί, καθώς 180.000 στρέμματα καλλιεργήσιμων εκτάσεων είναι καλυμμένα με νερό.

Το δεύτερο πρόγραμμα θα αφορά την κάλυψη της απώλειας εισοδήματος σε αγρότες που τα χωράφια τους είναι ακατάλληλα για καλλιέργεια, καθώς έχουν επικαθίσει σε αυτά φερτά υλικά και ιλύς.

Μάλιστα για την απομάκρυνση των φερτών υλικών αναμένεται να λειτουργήσει άμεσα νέο πρόγραμμα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και πολιτικής Προστασίας, με τη στήριξη του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

«Από την πρώτη στιγμή είχαμε δεσμευθεί, γι’ αυτό και σε ελάχιστο χρόνο θα είμαστε σε θέση να ανακοινώσουμε και αυτό το πρόγραμμα, όπως επίσης και ένα πρόγραμμα γι’ αυτούς που τα χωράφια τους δεν είναι πλημμυρισμένα, αλλά δεν μπορούν να παράξουν», είπε ο κ. Αυγενάκης, σε δηλώσεις του μετά τη συνάντηση.

Πρόσθεσε ακόμη οτι εντολή του πρωθυπουργού είναι να γίνουν τα πάντα για τη στήριξη των πληγέντων αγροτών της Θεσσαλίας.

«Από την πρώτη στιγμή της καταστροφής επενδύσαμε στη συνέπεια και στην αξιοπιστία», τόνισε ο ΥπΑΑΤ, σημειώνοντας ότι τα προγράμματα θα ανακοινωθούν όταν είναι ολοκληρωμένα και έχουν λάβει τις σχετικές εγκρίσεις από την ΕΕ. «Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης. Αυτός ο δρόμος είναι μακρύς και θα είμαστε μαζί με προτάσεις και συζητήσεις».

Οι αγρότες αναγνώρισαν ότι το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ήταν συνεπέστατο στις μέχρι τώρα εξαγγελίες του, ενώ έθεσαν μια σειρά επί μέρους προβλήματα τα οποία αναφύονται με την πάροδο του χρόνου.

Ήδη, ως αποζημιώσεις έχουν καταβληθεί για ζωικό κεφάλαιο και φυτική παραγωγή 123,5 εκατ. ευρώ, ενώ στον ΕΛΓΑ έχουν μεταφερθεί για την κάλυψη των ζημιών 260 εκατ. ευρώ.

Όπως επισημάνθηκε στα Γραφεία του ΕΛΓΑ στη Λάρισα λειτουργεί γραφείο πληροφοριών, στο οποίο οι αγρότες μπορούν να λαμβάνουν διευκρινίσεις επί των αποζημιώσεων που εισέπραξαν, ή να καταγράφουν πιθανά λάθη.

Παράλληλα, τρέχουν μια σειρά από μέτρα, όπως το 5.2 για αντικατάσταση του ζωικού κεφαλαίου και την ανακατασκευή στάβλων, τα διευρυμένα -και με τους επιλαχόντες- Σχέδια Βελτίωσης, καθώς και η αποζημίωση αλιέων ή ακόμα κι εκείνων που δεν ήταν ασφαλισμένοι στον ΕΛΓΑ, πάντα με στόχο την ενίσχυση της προσπάθειας ανασυγκρότησης της αγροτικής παραγωγής στον Θεσσαλικό κάμπο.

Στη σύσκεψη, που έγινε με πρωτοβουλία των βουλευτών Θεσσαλίας της ΝΔ, Χρ. Κέλλα, Χρ. Καπετάνου και Μάξιμου Χαρακόπουλου, μετείχε και ο διευθυντής του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Βουλή, Μιχάλης Μπεκίρης.

