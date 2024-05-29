Σχέδιο της Αλγερίας προς το ΣΑ του ΟΗΕ για να «σταματήσουν οι σκοτωμοί στη Ράφα»

Η Αλγερία θα διανείμει στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών σχέδιο απόφασης με σκοπό να «σταματήσουν οι σκοτωμοί στη Ράφα», δήλωσε ο πρεσβευτής του Αλγερίου στον διεθνή οργανισμό, Αμάρ Μπεντζαμά, μετά την κατεπείγουσα συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών του δεκαπενταμελούς οργάνου που ήταν αφιερωμένη στην κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας.

«Η Αλγερία θα κυκλοφορήσει (...) σχέδιο απόφασης για τη Ράφα», είπε ο κ. Μπεντζαμά. «Θα πρόκειται για σύντομο κείμενο, για αποφασιστικό κείμενο, προκειμένου να σταματήσουν οι σκοτωμοί στη Ράφα», πρόσθεσε.

Δεν είναι σαφές σε αυτό το στάδιο πως θα αντιδράσουν στο εγχείρημα αυτό οι ΗΠΑ, προστάτιδα δύναμη του Ισραήλ στους διεθνείς θεσμούς, κράτος-μόνιμο μέλος με δικαίωμα βέτο στο ΣΑ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

