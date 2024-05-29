«Θα συμφωνούμε πάντα», διαβεβαιώνουν οι Όλαφ Σολτς και Εμανουέλ Μακρόν

«Θα συμφωνούμε πάντα», διαβεβαίωσαν ο Όλαφ Σολτς και ο Εμανουέλ Μακρόν κατά το κλείσιμο της τριήμερης επίσημης επίσκεψης του γάλλου προέδρου –της πρώτης του είδους έπειτα από 24 χρόνια– στην Γερμανία.

Ο οικονομικός εκσυγχρονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η εμπορική πολιτική και η στρατιωτική στήριξη της Ουκρανίας βρίσκονταν στο επίκεντρο των συνομιλιών.

Ιδιαίτερο βάρος δόθηκε ωστόσο στην αποκατάσταση της εικόνας ενότητας και ισχύος του γερμανογαλλικού άξονα.

Ο γερμανός καγκελάριος και ο γάλλος πρόεδρος δεν πιστεύουν ότι οι σχέσεις των χωρών τους διέρχονται κρίση.

«Θα συμφωνούμε πάντα και θα προχωρούμε», είπε ο Εμανουέλ Μακρόν μετά την συνεδρίαση του γερμανογαλλικού συμβουλίου υπουργών χθες βράδυ στο κάστρο Μέζεμπεργκ, κοντά στο Βερολίνο.

«Πάντα συμφωνούμε. Αυτό ίσχυε στο παρελθόν κι αποτελεί ασφαλή πρόβλεψη για το μέλλον», πλειοδότησε, στο ίδιο μήκος κύματος, ο Όλαφ Σολτς.

Κατά την διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που ακολούθησε, οι δύο ηγέτες προσπάθησαν να αναδείξουν τα σημεία ταύτισης και συνέργειας, υποβαθμίζοντας τις διαφορές τους.

Για το ενδεχόμενο η Ουκρανία να επιτεθεί με δυτικά όπλα –ακόμη και σε μη στρατιωτικούς στόχους– στο έδαφος της Ρωσίας, ο κ. Μακρόν δήλωσε ότι «πρέπει να επιτρέψουμε στους Ουκρανούς να εξουδετερώνουν στρατιωτικές βάσεις από τις οποίες εκτοξεύονται πύραυλοι, αλλά όχι να επιτεθούν σε άλλους στόχους στην Ρωσία, ειδικά μη στρατιωτικές εγκαταστάσεις».

Ο κ. Σολτς από την πλευρά του προτίμησε να μη γίνει απόλυτα σαφής, δήλωσε πάντως ότι νομικά, δεν θα πρόβαλε αντιρρήσεις σε τέτοια προσέγγιση.

«Η Ουκρανία έχει κάθε δυνατότητα για αυτό, με βάση το διεθνές δίκαιο», δήλωσε ο καγκελάριος και διέψευσε δημοσιεύματα που ήθελαν την γερμανική κυβέρνηση να απαγορεύει κάτι τέτοιο με όπλα που προμηθεύει.

«Ούτε υπήρξαν ποτέ τέτοιες δηλώσεις, ούτε θα υπάρξουν ποτέ», τόνισε.

Η χρήση όπλων που προέρχονται από τις ΗΠΑ, την Γαλλία και την Γερμανία θα πρέπει να συμμορφώνεται με το διεθνές δίκαιο, συμπλήρωσε πάντως.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν επίσης στα σχέδια για τη χρήση υπέρ της Ουκρανίας εσόδων από τόκους των δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων στην Ευρώπη. «Θέλουμε να δώσουμε στην Ουκρανία πρόσβαση σε επιπλέον οικονομικούς πόρους ύψους δισεκατομμυρίων ώστε να μπορεί να προσφέρει με αξιοπιστία την άμυνά της και έτσι να αυξήσει ακόμη περισσότερο την ασφάλεια ολόκληρης της Ευρώπης», δήλωσαν.

Οι δύο ηγέτες εξέφρασαν επίσης την βούλησή τους για την από κοινού ανάπτυξη όπλων ακριβείας. «Είμαστε έτοιμοι για μακροπρόθεσμη συνεργασία», διαβεβαίωσε ο Εμανουέλ Μακρόν.

Προηγουμένως, ο γάλλος πρόεδρος δεσμεύτηκε, στο πλαίσιο ομιλίας του σε χιλιάδες νέους στην Δρέσδη, στην πανευρωπαϊκή άμυνα.

«Πρέπει να οικοδομήσουμε κοινή έννοια ασφάλειας (…) Δεν πρέπει να πέσουμε στην παγίδα και να σκεφτόμαστε εθνικιστικά, ή να κοιτάζουμε μόνο προς την Αμερική. Πρέπει ως Ευρωπαίοι να είμαστε αποφασιστικοί», είπε, επιμένοντας στη θέση ότι η ασφάλεια της Ουκρανίας αφορά επίσης άμεσα την ασφάλεια της Ευρώπης.

«Ούτε η Γερμανία, ούτε η Γαλλία θα ήταν ασφαλείς αν επικρατούσε ο νόμος του ισχυρότερου στην Ουκρανία», δήλωσε και σημείωσε ότι Ευρωπαίοι πρέπει να διαμορφώσουν ανεξάρτητη πολιτική ασφάλειας και άμυνας καθώς ενεργούν ως σύμμαχοι στο NATO.

Σύμφωνα με το περιοδικό Der Spiegel, οι δύο χώρες εξετάζουν το ενδεχόμενο συνεργασίας για την επέκταση των ευρωπαϊκών αμυντικών και αποτρεπτικών δυνατοτήτων.

Ο Εμανουέλ Μακρόν υπογράμμισε ακόμη την ανάγκη ανάπτυξης νέου οικονομικού μοντέλου, προκειμένου η Ευρώπη να γίνει πιο κυρίαρχη και ανεξάρτητη στην οικονομική πολιτική, ειδικά ενόψει του ανταγωνισμού με την Κίνα και τις ΗΠΑ.

«Η Ευρώπη χρειάζεται μοντέλο ανάπτυξης για τις μελλοντικές γενιές», δήλωσε, κάνοντας λόγο για «επενδυτικό σοκ» που θεωρεί απαραίτητο στην ΕΕ, με σκοπό να περιοριστεί η φυγή κεφαλαίων προς τις ΗΠΑ, ιδίως στον τομέα της έρευνας για την τεχνητή νοημοσύνη.

Ο γάλλος πρόεδρος αναφέρθηκε στην «Ένωση Κεφαλαιαγορών» και στη ρύθμιση κοινών φορολογικών προτύπων και του δικαίου περί αφερεγγυότητας στην ΕΕ, ενώ επανέλαβε την πρότασή του για διπλασιασμό του προϋπολογισμού της ΕΕ και ανάληψη αμοιβαίου χρέους, όπως με το ταμείο NextGenEU, που πήρε σάρκα και οστά κατά την διάρκεια της πανδημίας.

Ο καγκελάριος Σολτς από την πλευρά του εμφανίστηκε επιφυλακτικός στο θέμα, θυμίζοντας ότι οι πόροι αυτού του ταμείου δεν έχουν ακόμη εξαντληθεί.

Διάσταση απόψεων καταγράφτηκε επίσης ως προς την ευρωπαϊκή εμπορική πολιτική: η Γερμανία επιδιώκει οριστικοποίηση της συμφωνίας με την Mercosur στη Νότια Αμερική, που εμποδίζει έως τώρα το Παρίσι.

Ο Εμανουέλ Μακρόν θέλει επίσης ισχυρότερα μέτρα προστασίας της ΕΕ από την Κίνα και τις ΗΠΑ – τους δυο μεγαλύτερους εμπορικούς εταίρους της Γερμανίας.

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του στην Δρέσδη, ο κ. Μακρόν είπε ότι «η Γαλλία υπολογίζει στην Γερμανία και βασίζεται σ’ αυτήν».

«Η Ευρώπη μπορεί να βασιστεί σ’ εμάς. Ζήτω η Ευρώπη!», αναφώνησε, προκαλώντας ενθουσιασμό στο πλήθος, καθώς και στον ομοσπονδιακό καγκελάριο Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ, ο οποίος τον συνόδευε: έσπευσε να τον αγκαλιάσει.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.