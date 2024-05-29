Επικοινωνία Μπλίνκεν με τον επικεφαλής των σουδανικών ενόπλων δυνάμεων

Ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν συνομίλησε τηλεφωνικά χθες Τρίτη με τον αρχηγό του σουδανικού στρατού, τον στρατηγό Άμπντελ Φάταχ αλ Μπουρχάν, με την ελπίδα πως θα μπορέσει να προωθήσει την επανέναρξη ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων με τους παραστρατιωτικούς και φόντο τις μάχες που μαίνονται στην Ελ Φάσερ, στο Νταρφούρ, σύμφωνα με τις υπηρεσίες του στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Ο υπουργός και ο επικεφαλής της σουδανικής στρατιωτικής χούντας «συζήτησαν για την ανάγκη να τερματιστεί επειγόντως ο πόλεμος στο Σουδάν και να επιτραπεί ανεμπόδιστη ανθρωπιστική πρόσβαση, συμπεριλαμβανομένης της διασυνοριακής, προκειμένου να αμβλυνθούν τα δεινά του σουδανικού λαού», αναφέρει δελτίο Τύπου το οποίο δημοσιοποίησε ο εκπρόσωπος του αμερικανικού ΥΠΕΞ Μάθιου Μίλερ.

Ο κ. Μπλίνκεν «αναφέρθηκε στην επανέναρξη των διαπραγματεύσεων στην Τζέντα και στην ανάγκη να προστατευθούν οι άμαχοι και να υπάρξει αποκλιμάκωση των εχθροπραξιών στην Ελ Φάσερ, (στην πολιτεία) Βόρειο Νταρφούρ», προστίθεται στο κείμενο.

Η συνδιάλεξη διήρκεσε περίπου τριάντα λεπτά.

Οι ΗΠΑ και η Σαουδική Αραβία οργάνωσαν αρκετούς κύκλους διαπραγματεύσεων στο σαουδαραβικό λιμάνι της Τζέντας. Χωρίς επιτυχία.

Τουλάχιστον 134 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στις μάχες που εκτυλίσσονται για πάνω από δυο εβδομάδες στην Ελ Φάσερ, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό που δημοσιοποίησε την Κυριακή η μη κυβερνητική οργάνωση Γιατροί Χωρίς Σύνορα (Médecins sans Frontières, MSF).

Από τον Απρίλιο του 2023, το Σουδάν έχει μετατραπεί στο θέατρο καταστροφικού πολέμου, στον οποίο αναμετρώνται οι σουδανικές ένοπλες δυνάμεις του στρατηγού Μπουρχάν και οι επίφοβοι παραστρατιωτικοί των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ), υπό το μέχρι τότε δεξί του χέρι, τον στρατηγό Μοχάμεντ Χαμντάν Ντάγκλο.

Η μοναδική από τις πρωτεύουσες των πέντε πολιτειών του Νταρφούρ που δεν έχει πέσει στα χέρια των ΔΤΥ, η Ελ Φάσερ, για καιρό παρέμενε συγκριτικά αλώβητη από την ένοπλη σύρραξη. Η πόλη, που έχει υποδεχθεί μεγάλο αριθμό εκτοπισμένων, ήταν εξάλλου μείζων κόμβος των ανθρωπιστικών επιχειρήσεων στην αχανή περιοχή του δυτικού Σουδάν, όπου ο πληθυσμός κινδυνεύει να υποστεί λιμό.

Από τη 10η Μαΐου όμως διεξάγονται εντατικές μάχες εκεί, εγείροντας φόβους ότι ο πόλεμος παίρνει νέα τροπή, που προκαλεί «συναγερμό», όπως το έθεσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες.

Ο πόλεμος στο Σουδάν έχει στοιχίσει τη ζωή σε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους και μετέτρεψε εκατομμύρια άλλους σε εσωτερικά εκτοπισμένους και πρόσφυγες.

Οι ΗΠΑ εξέφραζαν στα μέσα Απριλίου την ελπίδα πως η Σαουδική Αραβία θα καταφέρει να οργανώσει στην Τζέντα νέες διαπραγματεύσεις για να τερματιστεί η ένοπλη σύρραξη. Όμως ως τώρα δεν έχει αναγγελθεί καν ημερομηνία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

