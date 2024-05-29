Περού: Η πρόεδρος Μπολουάρτε καταθέτει στο πλαίσιο νέας έρευνας σε βάρος της

Η πρόεδρος του Περού, η Ντίνα Μπολουάρτε, παρουσιάστηκε χθες Τρίτη και κατέθεσε σε εισαγγελείς, στο πλαίσιο νέας έρευνας σε βάρος της, που αφορά την απόφαση να διαλυθεί η μονάδα της αστυνομίας η οποία, μαζί με εισαγγελικούς λειτουργούς, έκανε εφόδους στο σπίτι της και στο γραφείο της τον Μάρτιο, στο πλαίσιο άλλης έρευνας για διαφθορά.

Η κυρία Μπολουάρτε, 61 ετών, αποχώρησε από την εισαγγελία έπειτα από τρίωρη κατάθεση. Δεν έκανε καμιά δήλωση στα ΜΜΕ.

Ο συνήγορός της Χουάν Κάρλος Πορτουγάλ διαβεβαίωσε πάντως τον Τύπο ότι η πρόεδρος έδωσε απαντήσεις «για τα πάντα», παρότι «πολλές ερωτήσεις» των εισαγγελέων ήταν «πολύ προκατειλημμένες» κι έβριθαν «υπαινιγμών».

Η εισαγγελία άρχισε να διενεργεί προκαταρκτική έρευνα σε βάρος της κυρίας Μπολουάρτε για κατάχρηση εξουσίας και συγκάλυψη μετά τη διαταγή που εξέδωσε την 9η Μαΐου ο πρώην υπουργός Εσωτερικών Ουάλτερ Ορτίς να διαλυθεί μονάδα της αστυνομίας που υποστήριξε εισαγγελικούς λειτουργούς σε έρευνα για διαφθορά κορυφαίων κρατικών λειτουργών. Πρόκειται για την μονάδα που ερεύνησε την κατοικία και το γραφείο της προέδρου στα τέλη Μαρτίου.

Η κυβέρνηση διαβεβαίωσε πως τα καθήκοντα αυτής της φύσης θα αναλάβει να ασκεί άλλη μονάδα της αστυνομίας.

Η Ντίνα Μπολουάρτε βρίσκεται στην καρδιά ακόμη δυο υποθέσεων ποινικής φύσης, η μια από τις οποίες αφορά φερόμενη δωροληψία, εξαιτίας της κατοχής αδήλωτων πολυτελών ρολογιών και κοσμημάτων —το «Rolex-gate», όπως το βάφτισε ο Τύπος— και η άλλη τη φερόμενη διάπραξη «φόνων κατά συρροή» εξαιτίας της αιματηρής καταστολής των πολύμηνων διαδηλώσεων που πυροδότησε η ανάδειξή της στην εξουσία, την 7η Δεκεμβρίου 2022 (πάνω από 50 νεκροί).

Η γενική εισαγγελία υπέβαλε προχθές Δευτέρα στο Κογκρέσο προσφυγή εναντίον της κυρίας Μπολουάρτε στο πλαίσιο του «Ρόλεξ-γκέιτ». Επαφίεται πλέον στα μέλη του περουβιανού κοινοβουλίου να αποφασίσουν αν εξουσιοδοτούν ή όχι τη δικαιοσύνη να ασκήσει διώξεις σε βάρος της. Ωστόσο, στην περουβιανή εθνική αντιπροσωπεία πλειοψηφούν παρατάξεις της δεξιάς και της άκρας δεξιάς, οι οποίες γενικά υποστηρίζουν την αρχηγό του κράτους.

Ακόμη και σε περίπτωση άσκησης ποινικών διώξεων σε βάρος της, η πρόεδρος δεν μπορεί, δυνάμει του Συντάγματος, να προσαχθεί ενώπιον της δικαιοσύνης παρά μετά τον Ιούλιο του 2026, αφού ολοκληρωθεί η θητεία της.

Το Περού έχει γνωρίσει έξι προέδρους σε οκτώ χρόνια· βιώνει το σφοδρότερο κύμα πολιτικής αστάθειας της σύγχρονης ιστορίας του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

