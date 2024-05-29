Η Σαουδική Αραβία «καταδικάζει» τις αλλεπάλληλες «γενοκτονικές σφαγές» του Ισραήλ στη Ράφα

Η διπλωματία του βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας καταδίκασε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα τους επανειλημμένους, πολύνεκρους αεροπορικούς βομβαρδισμούς του Ισραήλ στη Ράφα, στη νότια Λωρίδα της Γάζας.

Σε δελτίο Τύπου του υπουργείου Εξωτερικών που δημοσιοποιήθηκε στο Ριάντ αναφέρεται πως η Σαουδική Αραβία «καταδικάζει και καταγγέλλει τις συνεχείς γενοκτονικές σφαγές που διαπράττονται από τις ισραηλινές δυνάμεις κατοχής (...) εναντίον του παλαιστινιακού λαού»· στέκεται στο γεγονός πως «συνεχίζουν να στοχοποιούνται σκηνές ανυπεράσπιστων παλαιστινίων προσφύγων» στη Ράφα.

Το βασίλειο καθιστά το Ισραήλ «απόλυτα υπεύθυνο για αυτό που γίνεται στη Ράφα και σε όλα τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη» και καταδικάζει τις «συνεχείς κατάφωρες παραβιάσεις όλων των διεθνών ανθρωπιστικών αποφάσεων, νόμων και κανόνων».

Αξιώνει η διεθνής κοινότητα «να αναλάβει τις ευθύνες της», κάτι που σύμφωνα με τη σαουδαραβική διπλωματία είναι σήμερα πιο απαραίτητο «παρά ποτέ».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

