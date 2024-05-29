Διεθνής Αμνηστία: Στο υψηλότερο επίπεδο από το 2015, ο αριθμός των εκτελέσεων παγκοσμίως

Ο γνωστός αριθμός των εκτελέσεων σε παγκόσμια κλίμακα έφθασε πέρυσι στο υψηλότερο επίπεδο από το 2015, εξαιτίας κυρίως της τρομακτικής αύξησής τους στο Ιράν, στηλιτεύει σήμερα η μη κυβερνητική οργάνωση Διεθνής Αμνηστία, δίνοντας στη δημοσιότητα την ετήσια έκθεσή της για τη θανατική ποινή.

Η οργάνωση υπεράσπισης ανθρωπίνων δικαιωμάτων με έδρα το Λονδίνο καταμέτρησε 1.153 εκτελέσεις το 2023 —πλην Κίνας, που δεν δημοσιοποιεί στοιχεία—, με άλλα λόγια αριθμό αυξημένο κατά 30% και πλέον σε σύγκριση με το 2022.

Οι καταδίκες σε θάνατο που απαγγέλθηκαν αυξήθηκαν κατά 20%, φθάνοντας τις 2.428 συνολικά.

Σύμφωνα με την Αμνηστία, οι πέντε χώρες όπου οι αρχές προχώρησαν στις περισσότερες εκτελέσεις το 2023 ήταν η Κίνα, όπου θεωρεί πως έγιναν χιλιάδες, το Ιράν, η Σαουδική Αραβία, η Σομαλία και οι ΗΠΑ.

Μόνο στο Ιράν, οδηγήθηκαν στην αγχόνη 853 άνθρωποι, αριθμός αυξημένος κατά 50% σε σύγκριση με το 2022, εξηγεί η ΜΚΟ.

«Οι ιρανικές αρχές επέδειξαν απόλυτη περιφρόνηση για την ανθρώπινη ζωή», καταγγέλλει η γενική γραμματέας της Διεθνούς Αμνηστίας, η Ανιές Καλαμάρ, στο δελτίο Τύπου που συνοδεύει την έκθεση.

Θυμίζει την αύξηση των εκτελέσεων για αδικήματα που σχετίζονται με τη διακίνηση και τη χρήση ναρκωτικών, καθώς και την πολιτική «διακρίσεων» σε βάρος συγκεκριμένων κοινοτήτων, ιδίως της μειονότητας των Βελούχων στην Ισλαμική Δημοκρατία.

Παρά τη μεγάλη αύξηση του 2023, με επίκεντρο ειδικά τη Μέση Ανατολή, «οι χώρες που συνεχίζουν να προχωρούν σε εκτελέσεις είναι ολοένα πιο απομονωμένες», καταγράφει πάντως.

Ο αριθμός των χωρών αυτών μειώθηκε στις δεκαέξι πέρυσι, υποχωρώντας σε επίπεδο άνευ προηγουμένου. Δεν ανακοινώθηκε καμιά εκτέλεση στη Λευκορωσία, στην Ιαπωνία, στη Μιανμάρ και στο Νότιο Σουδάν, αντίθετα με το 2022.

Στην Ασία, το Πακιστάν προχώρησε στην κατάργηση της εσχάτης των ποινών για αδικήματα που συνδέονται με τη διακίνηση και τη χρήση ναρκωτικών, ενώ στη Μαλαισία καταργήθηκε η αυτόματη επιβολή της θανατικής ποινής για ορισμένα εγκλήματα.

Αντιθέτως όμως, η υποσαχάρια Αφρική συγκαταλέγεται στις περιφέρειες του κόσμου όπου οι καταδίκες σε θάνατο αυξήθηκαν, στις 494, ή κατά 66%, το 2023. Οι εκτελέσεις, όλες στη Σομαλία, υπερτριπλασιάστηκαν φθάνοντας τις 38.

Στις ΗΠΑ, όπου καταμετρήθηκαν 24 εκτελέσεις, η «πρόοδος» που καταγραφόταν αντιστράφηκε, τονίζει η οργάνωση, εξηγώντας πως υπάρχουν πολιτείες που επιμένουν «απαρέγκλιτα» στην επιβολή και στην εφαρμογή της εσχάτης των ποινών. Η κυρία Καλαμάρ καταγγέλλει ειδικά την επιλογή της μεθόδου της πρόκλησης ασφυξίας με άζωτο που επελέγη στην Αλαμπάμα.

Η έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας δεν συμπεριλαμβάνει αριθμούς για τις εκτελέσεις που πιστεύει ότι γίνονται στην Κίνα, στη Βόρεια Κορέα, στο Βιετνάμ· η μη κυβερνητική οργάνωση διατυπώνει την εκτίμηση ότι το πέπλο μυστικότητας που τις καλύπτει σκοπό έχει την ενστάλαξη «φόβου».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.