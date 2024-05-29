Η κυβέρνηση των ΗΠΑ «δεν κάνει τα στραβά μάτια» για τα θύματα στις τάξεις των αμάχων στη Ράφα, όμως συνεχίζει να υποστηρίζει το Ισραήλ, δήλωσε χθες Τρίτη εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, αντιδρώντας στον ισραηλινό βομβαρδισμό το βράδυ της Κυριακής, ο οποίος ξεσήκωσε διεθνή κατακραυγή.

Οι Παλαιστίνιοι κατήγγειλαν «σφαγή», ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου μίλησε για «τραγικό ατύχημα» μετά τον βομβαρδισμό σε καταυλισμό εκτοπισμένων στη Ράφα, ο οποίος στοίχισε τη ζωή σε 45 ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους 249, σύμφωνα με τους πιο πρόσφατους αριθμούς του υπουργείου Υγείας στη Λωρίδα της Γάζας.

«Δεν κάνουμε τα στραβά μάτια», διαβεβαίωσε ο Τζον Κίρμπι, ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας της αμερικανικής προεδρίας, κατά την ενημέρωση των διαπιστευμένων συντακτών, ερωτηθείς «πόσα απανθρακωμένα πτώματα» θα χρειαστούν για να αλλάξει πολιτική έναντι του Ισραήλ ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν.

«Δεν μπορώ να μιλήσω για αλλαγή πολιτικής» εξαιτίας «του πλήγματος της Κυριακής», ξεκαθάρισε ο κ. Κίρμπι, αναφερόμενος στην πάγια αμερικανική υποστήριξη στον βασικό σύμμαχο της Ουάσιγκτον στη Μέση Ανατολή.

Ο Τζο Μπάιντεν έχει προειδοποιήσει δημόσια το Ισραήλ εναντίον της διεξαγωγής ευρείας κλίμακας χερσαίας επίθεσης στη Ράφα, στη νότια Λωρίδα της Γάζας, παλαιστινιακό θύλακο ο οποίος έχει υποστεί πελώριες καταστροφές έπειτα από σχεδόν οκτώ μήνες πολέμου με τη Χαμάς.

Νωρίτερα χθες, το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας έκρινε πως η ισραηλινή επιχείρηση στη Ράφα παραμένει ακόμη «περιορισμένης» έκτασης — παρά τον βομβαρδισμό της Κυριακής.

«Εκτιμάμε πάντα πως αυτό που γίνεται στη Ράφα, αυτό που κάνει ο ισραηλινός στρατός, έχει περιορισμένη εμβέλεια», δήλωσε η Σαμπρίνα Σιγκ, αναπληρώτρια εκπρόσωπος του Πενταγώνου, κατά την τακτική ενημέρωση διαπιστευμένων συντακτών.

Οι ΗΠΑ είναι ιστορικά ο βασικός στρατιωτικός και διπλωματικός υποστηρικτής σε διεθνές επίπεδο κι επέκριναν την ανακοίνωση του εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ) Καρίμ Χαν πως ζήτησε να εκδοθούν εντάλματα σύλληψης ισραηλινών πολιτικών, συμπεριλαμβανομένου του πρωθυπουργού Νετανιάχου, για εγκλήματα πολέμου.

Πάντως «δεν θεωρούμε ότι η επιβολή κυρώσεων στο ΔΠΔ θα ήταν η σωστή προσέγγιση», είπε χθες ο Τζον Κίρμπι, έπειτα από παροτρύνσεις Ρεπουμπλικάνων γερουσιαστών να ληφθούν μέτρα εναντίον του θεσμού, όπως είχε γίνει όταν ήταν πρόεδρος ο Ντόναλντ Τραμπ σε βάρος της τότε εισαγγελέως του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

