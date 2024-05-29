Ράφα: Νέα διαδήλωση στο Παρίσι για 2η συνεχόμενη μέρα

Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν χθες Τρίτη το βράδυ στο Παρίσι, για δεύτερη συνεχόμενη μέρα, για να διαδηλώσουν εναντίον των βομβαρδισμών του Ισραήλ στη Ράφα, διαπίστωσε το Γαλλικό Πρακτορείο.

Η Place de la République, στην καρδιά της πρωτεύουσας της Γαλλίας, ήταν γεμάτη κόσμο. Στο άγαλμα στο κέντρο της τοποθετήθηκαν παλαιστινιακές σημαίες και πανό που ανέγραφε «Σταματήστε τη γενοκτονία».

Περίπου 4.500 άνθρωποι συμμετείχαν στην κινητοποίηση, κατά υπολογισμούς της αστυνομίας.

Η εβραϊκή γαλλική ένωση για την ειρήνη (UJFP) πρόβαλε το σύνθημα «Εβραίοι και αντισιωνιστές, τασσόμαστε υπέρ ίσων δικαιωμάτων». Συμπαγές πλήθος φώναζε ρυθμικά συνθήματα όπως «Ισραήλ δολοφόνε, Μακρόν συνεργέ», «Είμαστε όλοι τα παιδιά της Γάζας», «το Ισραήλ δολοφονεί τα παιδιά της Παλαιστίνης»...

Λάβαρα της Ανυπότακτης Γαλλίας (LFI, ριζοσπαστική αριστερά), του Νέου Αντικαπιταλιστικού Κόμματος (NPA, άκρα αριστερά), του συνδικάτου Εργατική Δύναμη (FO) και της οργάνωσης Παλαιστινιακή Επανάσταση ανέμιζαν πάνω από το πλήθος.

Ισραηλινός βομβαρδισμός το βράδυ της Κυριακής σε καταυλισμό εκτοπισμένων στο προάστιο Ταλ Ας Σουλτάν στη Ράφα άφησε πίσω του 45 νεκρούς και 249 τραυματίες, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.

Εκπρόσωπος της παλαιστινιακής Πολιτικής Προστασίας είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο χθες πως 21 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε νέο βομβαρδισμό, ο οποίος στοχοποίησε «σκηνές εκτοπισμένων στη δυτική Ράφα». Ο ισραηλινός στρατός το διέψευσε.

Προχθές Δευτέρα, σύμφωνα με την παρισινή αστυνομία, συγκεντρώθηκαν περίπου 10.000 άνθρωποι για να διαδηλώσουν, μετά τον αρχικό βομβαρδισμό. Το πλήθος διαλύθηκε περί τις 21:00 (τοπική ώρα· 22:00 ώρα Ελλάδας), ωστόσο υπήρξαν αψιμαχίες κάποιων ομάδων διαδηλωτών με αστυνομικούς, που έκαναν χρήση δακρυγόνων αερίων, σύμφωνα με πηγή του AFP στην αστυνομία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

