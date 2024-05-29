Στέιτ Ντιπάρτμεντ: «Θλίψη» για την πρόσφατη πολύνεκρη επίθεση στη Ράφα

Η διπλωματία των ΗΠΑ εξέφρασε χθες Τρίτη «βαθιά θλίψη» για τους θανάτους παλαιστινίων αμάχων στον ισραηλινό βομβαρδισμό την Κυριακή στη Ράφα, στη νότια Λωρίδα της Γάζας, προσθέτοντας πως αναμένει τα αποτελέσματα της έρευνας που διενεργεί ο ισραηλινός στρατός για αυτή που οι Παλαιστίνιοι χαρακτήρισαν «σφαγή», τονίζοντας πως θέλει να είναι «ταχεία και διαφανής».

«Θα παρακολουθήσουμε στενά τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας», είπε ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Μάθιου Μίλερ.

Υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ θα συνεχίσει «να επιμένει» στις επαφές της με το Ισραήλ «στην υποχρέωσή του να συμμορφώνεται πλήρως προς το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, να ελαχιστοποιεί τον αντίκτυπο των επιχειρήσεών του στους αμάχους και να μεγιστοποιήσει τη ροή ανθρωπιστικής βοήθειας προς αυτούς που την έχουν ανάγκη».

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών εξάλλου επανέλαβε την αμερικανική θέση πως το «Ισραήλ έχει το δικαίωμα να καταδιώξει τους τρομοκράτες της Χαμάς που ευθύνονται για εν ψυχρώ δολοφονίες αμάχων, όπως φαίνεται πως ήταν η περίπτωση εδώ, και η Χαμάς πρέπει να σταματήσει να κρύβεται πίσω από αμάχους στη Γάζα».

Αφότου έλαβε τις πρώτες πληροφορίες για τον βομβαρδισμό, η Ουάσιγκτον εξέφρασε τις ανησυχίες της στην ισραηλινή κυβέρνηση, πρόσθεσε.

Σύμφωνα με το Ισραήλ, ο στρατός στοχοποίησε και σκότωσε δυο στελέχη της Χαμάς την Κυριακή και μετά το πλήγμα εκδηλώθηκε πυρκαγιά η οποία σάρωσε καταυλισμό παλαιστινίων εκτοπισμένων σε «απόσταση» από την τοποθεσία-στόχο.

«Θα περιμένουμε τα αποτελέσματα της έρευνας προτού εκφέρουμε κρίση, αυτό μου φαίνεται πρέπον εν αναμονή όλων των στοιχείων», είπε ο κ. Μίλερ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.