Έναν 63χρονο αρχαιοκάπηλο «τσάκωσε» η Ελληνική Αστυνομία στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος ήταν έτοιμος να πετάξει για Γερμανία και να βγάλει παράνομα από τη χώρα αρχαία νομίσματα, τα οποία κατείχε παράνομα.

Ο 63χρονος συνελήφθη χθες το πρωί και οι αστυνομικοί βρήκαν στο μπουφάν του, επιμελώς κρυμμένα, 6 αρχαία νομίσματα.

Σε έρευνες που έγιναν σε σπίτια στις Σέρρες, εντοπίστηκαν δεκάδες άλλα αρχαία νομίσματα αλλά και ένα χάλκινο δαχτυλίδι.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΕΛΑΣ, σύμφωνα με γνωμάτευση αρμόδιου αρχαιολόγου της ανωτέρω αρχαιολογικής Υπηρεσίας, τα κατασχεθέντα νομίσματα ανήκουν, κατά περίπτωση, στην αρχαιοελληνική περίοδο (5ος αιώνας π.Χ. – 1ο αιώνα π.Χ.), στη ρωμαϊκή αυτοκρατορική περίοδο (1ο αιώνα π.Χ.-3ο αιώνα μ.Χ.), στη βυζαντινή περίοδο (4ος αιώνας μ.Χ.-13ο αιώνας μ.Χ.) και στην οθωμανική περίοδο (15ος αιώνας μ.Χ.-18 αιώνα μ.Χ.) και το αρχαίο δακτυλίδι κατά την ιστορική περίοδο 4ου αιώνα π.Χ. – 5ο αιώνα μ.Χ.

Η ανακοίνωση της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης αναφέρει:

Η κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών και η επιστάμενη έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Αρχαιοτήτων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, οδήγησε στη σύλληψη 63χρονου ημεδαπού, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση της Νομοθεσίας που αφορά σε «Κύρωση κώδικα νομοθεσίας για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς», «Παράβαση της υποχρέωσης δήλωσης μνημείου» και «Παράνομη εξαγωγή πολιτιστικών αγαθών».

Ειδικότερα, πρωινές ώρες χθες (13-12-2023) πραγματοποιήθηκε οργανωμένη επιχείρηση στον αερολιμένα «Μακεδονία», όπου εντοπίστηκε ο ανωτέρω και στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τρία (3) αρχαία νομίσματα, τα οποία ήταν επιμελώς κρυμμένα στο εσωτερικό του μπουφάν του, ενώ σε τσάντα ώμου βρέθηκαν, επιπλέον, έξι (6) αρχαία νομίσματα, κινητό τηλέφωνο, και κάρτα επιβίβασης μετ’ επιστροφής για πόλη της Γερμανίας.

Επιπλέον, σε νομότυπες έρευνες, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν παρουσία δικαστικού λειτουργού, σε οικίες στην περιοχή των Σερρών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν (80) αρχαία νομίσματα, (1) χάλκινο δαχτυλίδι, εργαλεία καθαρισμού νομισμάτων, πλήθος εγγράφων που αφορούν αρχαιότητες και (1) χάλκινο προσωπείο, με το σύνολο των κατασχεθέντων να εμπίπτουν στις προστατευτικές διατάξεις του νόμου «Περί Αρχαιοτήτων», σύμφωνα με γνωμάτευση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Σερρών.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

