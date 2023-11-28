Στο ρεύμα από Αθηνά προς Πάτρα διεξάγεται η κυκλοφορία και των δυο ρευμάτων της Εθνικής Οδού.

Η απόφαση ελήφθη μετά από κατολίσθηση στην παλαιά εθνική, υπό υπό το φόβο νέων κατολισθήσεων σε περίπτωση βροχής

Κλειστή είναι η Παλαιά Εθνική και στα δυο ρεύματα στο 162ο χλμ, οπού σημειώθηκε η κατολίσθηση.

Η κυκλοφορία διεξάγεται μέσα από τα χωριά Ελαιώνας και Ζαχλωρίτικα

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.