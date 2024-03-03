Λογαριασμός
ΕΔΕ για περιστατικό στο Θεαγένειο διέταξε ο Άδωνις Γεωργιάδης

Η ανάρτηση του υπουργού Υγείας για το περιστατικό

Άδωνις Γεωργιάδης

Τη διενέργεια ΕΔΕ για περιστατικό που έλαβε χώρα στο Θεαγένειο νοσοκομείο, διέταξε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Όπως σχολίασε με ανάρτησή του στο Χ... «Δεν θα παίξει κανένας πολιτικά παιχνίδια κατά του ΕΣΥ, ταλαιπωρώντας τους ασθενείς. Πρόκειται περί ντροπής. Ο υπεύθυνος θα τιμωρηθεί παραδειγματικά».

