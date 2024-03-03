ΕΔΕ για περιστατικό στο Θεαγένειο διέταξε ο Άδωνις Γεωργιάδης

Τη διενέργεια ΕΔΕ για περιστατικό που έλαβε χώρα στο Θεαγένειο νοσοκομείο, διέταξε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Όπως σχολίασε με ανάρτησή του στο Χ... «Δεν θα παίξει κανένας πολιτικά παιχνίδια κατά του ΕΣΥ, ταλαιπωρώντας τους ασθενείς. Πρόκειται περί ντροπής. Ο υπεύθυνος θα τιμωρηθεί παραδειγματικά».

Για το περιστατικό αυτό διέταξα επείγουσα ΕΔΕ καθώς υπήρξαν πολλά διαθέσιμα κρεβάτια εκείνη την στιγμή. Δεν θα παίξει κανένας πολιτικά παιχνίδια κατά του ΕΣΥ, ταλαιπωρώντας τους ασθενείς. Πρόκειται περί ντροπής. Ο υπεύθυνος θα τιμωρηθεί παραδειγματικά pic.twitter.com/s0tC444ZIq — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) March 3, 2024

Πηγή: skai.gr

