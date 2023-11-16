Το «έργο-πυλώνας» για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του e-ΕΦΚΑ παρουσιάστηκε σήμερα σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε σε αίθουσα του ΕΒΕΑ, παρουσία του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, 'Αδωνι Γεωργιάδη, του υφυπουργού Εργασίας, Πάνου Τσακλόγλου, του Γενικού Γραμματέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Νίκου Μηλαπίδη, του διοικητή του e-ΕΦΚΑ, Αλέξανδρου Βαρβέρη και των υποδιοικητών του φορέα, Παναγιώτη Κοκκόρη και Νικόλαου Χουρδάκη.

Το εμβληματικό έργο «ψηφιοποίηση της ασφαλιστικής ιστορίας του e-ΕΦΚΑ» χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης, είναι προϋπολογισμού 33,2 εκατ. ευρώ και αφορά την ένταξη των ενσήμων, πριν από το 2002, στο ηλεκτρονικό σύστημα.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η διαδικασία ψηφιοποίησης σχετίζεται άμεσα με την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, καθώς, με την ψηφιοποίηση των ενσήμων, θα εκλείψουν και οι λόγοι για τις μέχρι σήμερα καθυστερήσεις.

Η ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης του συνόλου του αρχείου του e-ΕΦΚΑ και της ψηφιοποίησης της ασφαλιστικής ιστορίας χιλιάδων ασφαλισμένων πολιτών θα συμβάλουν στη δημιουργία των αναγκαίων προϋποθέσεων που θα αποτρέψουν την εκ νέου συσσώρευση εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης.

Στόχος της διοίκησης του e-ΕΦΚΑ είναι η δημιουργία ενός φορέα φιλικού προς τον πολίτη, ευέλικτου και προσαρμοσμένου στη δυναμική των απαιτήσεων της σύγχρονης εποχής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.