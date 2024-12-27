Οι χιονοπτώσεις των δύο προηγούμενων ημερών και οι χαμηλές θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους -4 βαθμούς Κελσίου δημιουργούν προβλήματα στην ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων κυρίως στο ορεινό επαρχιακό δίκτυο της Δυτικής Μακεδονίας.

Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Μακεδονίας, στην ΠΕ Γρεβενών η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται αποκλειστικά με τη χρήση ειδικού τύπου ελαστικών ή αντιολισθητικών αλυσίδων, στην απαρχιακή οδό Γρεβενών - Σαμαρίνας, από το 27ο χλμ. έως 45ο χλμ, Γρεβενών - Χ/Κ Βασιλίτσας, από το 27ο χλμ. έως 52 ο χλμ και στην επαρχιακή οδό Γρεβενών - Περιβολίου & Αβδέλλας, από το 24ο χλμ. έως το 45ο χλμ.

Στην ΠΕ Καστοριάς η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται αποκλειστικά με τη χρήση ειδικού τύπου ελαστικών ή αντιολισθητικών αλυσίδων στην επαρχιακή οδό Καστοριάς-Φλώρινας (μέσω Βιτσίου), από το 18ο χλμ. έως το 28ο χλμ. και στην επαρχιακή Οδό Καστοριάς - Ιωαννίνων (μέσω Κοτύλης), από το 33ο χλμ. έως το 48ο χλμ.

Στην ΠΕ Φλώρινας η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται αποκλειστικά με τη χρήση ειδικού τύπου ελαστικών ή αντιολισθητικών αλυσίδων στην επαρχιακή οδό Φλώρινας - Καστοριάς (μέσω Βιτσίου), από το 18ο χλμ. έως το 30ο χλμ.

Επίσης, με κοινή απόφαση των Διευθυντών των Διευθύνσεων Αστυνομίας Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας, όλοι οι οδηγοί που κινούνται στις παραπάνω Περιφερειακές Ενότητες υποχρεούνται να φέρουν αντιολισθητικές αλυσίδες ή άλλα αντιολισθητικά μέσα, εφόσον τα οχήματά τους δεν φέρουν ειδικά ελαστικά χιονιού.



