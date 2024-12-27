Μεγάλη μοτοπορεία σε δρόμους της Αθήνας πραγματοποίησαν το πρωί της Παρασκευής εργαζόμενοι στην efood, στο πλαίσιο της 24ωρης απεργία τους.

Η μοτοπορεία ξεκίνησε από τη συμβολή των Αλεξάνδρας και Κηφισίας και πορεύτηκε από τις λεωφόρους Πατησίων και Ηρακλείου, προς τα κεντρικά της εταιρείας στο Νέο Ηράκλειο.

Δείτε βίντεο από το Orange Press:

Στην ανακοίνωσή τους αναφέρουν ότι μετά από Γενική Συνέλευση οι εργαζόμενοι/ες της efood πήραν αποφάσεις για 24ωρη απεργία αύριο 27 Δεκέμβρη και στάση εργασίας το Σάββατο 28 Δεκέμβρη, μέρες αυξημένης κατανάλωσης λόγω εορτών προκειμένου να ασκήσουν μεγαλύτερη πίεση στην διοίκηση και να διεκδικήσουν:

την υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας με ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς για όλους,

πρόσληψη διανομέων απευθείας από την efood και όχι από τους εργολάβους

για τους freelancers την ελάχιστη αμοιβή ανά ώρα και ασφαλιστική κάλυψη εργατικού ατυχήματος,

να διασφαλιστούν μέτρα υγείας και ασφάλειας για όλους

να δοθεί ο προσωπικός εξοπλισμός δωρεάν σε freelancers και μισθωτούς, όπως προβλέπει η νομοθεσία,

καθώς να δοθούν επιδόματα ανθυγιεινής εργασίας, γάμου και ακουστικού (για αυτούς που δουλεύουν στα τηλεφωνικά κέντρα).

Πηγή: skai.gr

