Χειμωνιάτικος είναι και σήμερα, ανημερα των Χριστουγέννων, ο καρός σε όλη τη χώρα, με πολλές ορεινές περιοχές να έχουν ντυθεί στα λευκά.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα σημειωθούν στις Σποράδες, την κεντρική και βόρεια Εύβοια, τα Δωδεκάνησα, πρόσκαιρα μέχρι το μεσημέρι στα νοτιότερα τμήματα του Ανατολικού Αιγαίου (περιοχή Σάμου - Ικαρίας) και από το απόγευμα στην ανατολική Θεσσαλία (Μαγνησία), την Ανατολική Στερεά, τη νότια Εύβοια και τις δυτικές Κυκλάδες.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στον ορεινό ηπειρωτικό κορμό, τα ορεινά της Εύβοιας και της Κρήτης και τοπικά σε ημιορεινές περιοχές της κεντρικής και βόρειας χώρας. Οι χιονοπτώσεις θα είναι πυκνές από το απόγευμα στα ορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.

Θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι 7 με 8 μποφόρ θα πνέουν από το απόγευμα στη Θράκη, το Θρακικό, το βορειοανατολικό Αιγαίο και τις Σποράδες.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Στα δυτικά ηπειρωτικά και το Ιόνιο λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στα ηπειρωτικά ορεινά ασθενείς χιονοπτώσεις. Στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα θαλάσσια - παραθαλάσσια τμήματα σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά ισχυρά στις Σποράδες, την κεντρική και βόρεια Εύβοια, τα Δωδεκάνησα, πρόσκαιρα μέχρι το μεσημέρι στα νοτιότερα τμήματα του Ανατολικού Αιγαίου και από το απόγευμα στην ανατολική Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, τη νότια Εύβοια και τις δυτικές Κυκλάδες.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στον ορεινό ηπειρωτικό κορμό, τα ορεινά της Εύβοιας και της Κρήτης και τοπικά σε ημιορεινές περιοχές της κεντρικής και βόρειας χώρας, οι οποίες θα είναι πυκνές από το απόγευμα στα ορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ, βαθμιαία στα ανατολικά τοπικά 7 και από το απόγευμα στο βόρειο Αιγαίο 8 μποφόρ. Στο νοτιοανατολικό Αιγαίο θα πνέουν νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ στρεφόμενοι βαθμιαία σε νότιους νοτιοανατολικούς με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά. Στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά δεν θα ξεπεράσει τους 08 με 12 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα θα φτάσει έως 14 και τοπικά στα δυτικά και τα νότια έως 15 με 16 βαθμούς Κελσίου.

Τις πρωινές και βραδινές ώρες κατά τόπους στα ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός, πιθανώς τοπικά ισχυρός στα βορειοδυτικά.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Ο ΚΑΙΡΟΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα θαλάσσια - παραθαλάσσια τμήματα σποραδικές καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά και τοπικά σε ημιορεινές περιοχές, οι οποίες θα είναι πυκνές από το απόγευμα στα ορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, βαθμιαία έως 7 και από το απόγευμα στα ανατολικά τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 01 έως 12 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 6 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στα ηπειρωτικά ορεινά ασθενείς χιονοπτώσεις.

Ανεμοι: Βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα θαλάσσια - παραθαλάσσια τμήματα σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά ισχυρά στην κεντρική και βόρεια Εύβοια και από το απόγευμα και στην Ανατολική Στερεά και τη νότια Εύβοια.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, βαθμιαία έως 7 και από το βράδυ στην Εύβοια τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά ισχυρά από το απόγευμα στις δυτικές Κυκλάδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Κρήτης.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ, βαθμιαία θα στραφούν σε βόρειους βορειοδυτικούς 3 με 5 και στα δυτικά τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά ισχυρά στα Δωδεκάνησα και πρόσκαιρα μέχρι το μεσημέρι στα νοτιότερα τμήματα του Ανατολικού Αιγαίου (περιοχή Σάμου - Ικαρίας).

Ανεμοι: Στα βόρεια ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6 και βαθμιαία έως 7 με 8 μποφόρ. Στα νότια νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ, βαθμιαία νότιοι νοτιοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα θαλάσσια - παραθαλάσσια τμήματα σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά ισχυρά στις Σποράδες και από το απόγευμα στην ανατολική Θεσσαλία (Μαγνησία). Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, βαθμιαία στις Σποράδες έως 7 και από το βράδυ τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 02 έως 12 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως από το απόγευμα σποραδικές καταιγίδες. Χιονοπτώσεις είναι πιθανό να σημειωθούν στα ορεινά της δυτικής Αττικής.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και βαθμιαία έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 13 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα γύρω ορεινά.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 και βαθμιαία έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 08 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 26-12-2024 (ΔΕΥΤΕΡΗ ΗΜΕΡΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ)

Στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα κεντρικά και νότια θαλάσσια - παραθαλάσσια τμήματα σποραδικές καταιγίδες. Οι βροχές στην ανατολική Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας), τις Σποράδες, την Εύβοια την ανατολική Στερεά (ν. Φθιώτιδας και Βοιωτίας), τις Κυκλάδες (κυρίως τις δυτικές και βόρειες) και από το μεσημέρι στην Αττική και την ανατολική Πελοπόννησο θα είναι κατά τόπους ισχυρές.

Στη δυτικά ηπειρωτικά και το Ιόνιο νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές και πιθανόν στη δυτική Πελοπόννησο μεμονωμένες καταιγίδες.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά, τα ορεινά της Εύβοιας και της Κρήτης και κατά τόπους σε ημιορεινές περιοχές της κεντρικής και βόρειας χώρας. Στα ορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης οι χιονοπτώσεις θα είναι πυκνές.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6, στα ανατολικά ηπειρωτικά τοπικά 7 και στο βόρειο Αιγαίο 7 με 8 ενισχυόμενοι από τις πρωινές ώρες στη Θράκη, το Θρακικό, τα νότια τμήματα της Χαλκιδικής, το βορειοανατολικό Αιγαίο, τις Σποράδες και την Εύβοια στα 9 μποφόρ. Στο νοτιοανατολικό Αιγαίο θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5, πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση, κυρίως στα βόρεια. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 8 με 10 βαθμούς ενώ στα βορειοδυτικά (στο εσωτερικό της Ηπείρου και τη δυτική Μακεδονία) δεν θα ξεπεράσει τους 5 με 7 βαθμούς, στα δυτικά ηπειρωτικά και το Ιόνιο τους 14 με 15 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 11 με 13 βαθμούς και στην ανατολική νησιωτική χώρα τους 15 με 16 βαθμούς Κελσίου.

Τις πρωινές και βραδινές ώρες κατά τόπους στα ηπειρωτικά, κυρίως στα βορειοδυτικά, θα σημειωθεί παγετός.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27-12-2024

Στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την ανατολική Πελοπόννησο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα νοτιότερα τμήματα των Δωδεκανήσων σποραδικές καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές από τις μεσημβρινές ώρες στη Μακεδονία και τη Θράκη και από το βράδυ στα δυτικά ηπειρωτικά, τα νησιά του Ιονίου και του ανατολικού Αιγαίου.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά και από το βράδυ κατά τόπους και σε ημιορεινές περιοχές της κεντρικής και βόρειας χώρας.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί, στα δυτικά 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά 6 με 7, στο Αιγαίο 8 πρόσκαιρα στα βόρεια τοπικά 9 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από τις απογευματινές ώρες.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα πτώση, κυρίως στα ανατολικά και τα βόρεια. Τις πρωινές και βραδινές ώρες κατά τόπους στα ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός, πιθανώς τοπικά ισχυρός στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 28-12-2024

Στα δυτικά, τα κεντρικά, τα βόρεια, τα νησιά του Ιονίου, του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως στα νοτιότερα θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα βαθμιαία στα βόρεια ηπειρωτικά θα σταματήσουν.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κατά διαστήματα στις Κυκλάδες και την Κρήτη.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά και κατά τόπους στα κεντρικά και νότια ημιορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα θαλάσσια - παραθαλάσσια πρόσκαιρα 7, στα νότια τοπικά 8 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Τις πρωινές και βραδινές ώρες κατά τόπους στα ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός, τοπικά ισχυρός στα βορειοδυτικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 29-12-2024

Στο Ιόνιο και τα βόρεια ηπειρωτικά γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στα βορειοανατολικά.

Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά και σποραδικές καταιγίδες στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της ανατολικής Στερεάς, της Πελοποννήσου και της Κρήτης.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί, στα δυτικά 5 με 6 και στο νότιο Ιόνιο τοπικά 7 με 8 μποφόρ, στα ανατολικά 5 με 7 και στο νοτιοδυτικό Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από τις βραδινές ώρες.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Τις πρωινές και βραδινές ώρες κατά τόπους στα ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός, τοπικά ισχυρός στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά.

Πηγή: skai.gr

