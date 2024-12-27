Στέλεχος του Λιμενικού τραυματίστηκε στη διάρκεια καταδίωξης ταχύπλοου σκάφους που άφησε νωρίτερα 30 μετανάστες σε περιοχή της Λέσβου.

Όλα συνέβησαν το μεσημέρι της Πέμπτης όταν περιπολικό σκάφος του Λιμενικού εντόπισε ένα ταχύπλοο να αποβιβάζει μετανάστες στη θαλάσσια περιοχή «ΑΓΡΙΛΙΑ» της Λέσβου.

Το σκάφος των διακινητών ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα κατευθυνόμενο προς τις τουρκικές ακτές με το περιπολικό να προσπαθεί να το ακινητοποιήσει με τη χρήση φωτεινών και ηχητικών σημάτων, χωρίς ωστόσο να τα καταφέρει.

Στη διάρκεια της καταδίωξης που ακολούθησε, το ταχύπλοο εκτέλεσε επικίνδυνους ελιγμούς και αποπειράθηκε να εμβολίσει το περιπολικό το οποίο όμως χτύπησε πλαγιομετωπικά στη συνέχεια, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένα στέλεχος του Λιμενικού, σύμφωνα με το Grtimes.gr.

Το ταχύπλοο ακινητοποιήθηκε τελικά, ενώ συνελήφθησαν οι δύο αλλοδαποί χειριστές του, ηλικίας 31 και 25 ετών.

Στο σημείο μετέβη και δεύτερο σκάφος του Λιμενικού το οποίο μετέφερε τον τραυματία στο λιμάνι της Μυτιλήνης, από όπου παρελήφθη από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης ¨ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ¨, για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Σε χερσαίες έρευνες που διενεργήθηκαν στην ευρύτερη περιοχή, εντοπίστηκαν από αστυνομικούς 30 αλλοδαποί, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο ΚΥΤ Καρά Τεπέ ¨ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ¨.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Μυτιλήνης που διενεργεί την προανάκριση κατασχέθηκαν το ταχύπλοο και ένα μαχαίρι με εκτινασσόμενη λάμα μήκους 10 εκ., που έφερε ο 25χρονος συλληφθείς.

Πηγή: skai.gr

