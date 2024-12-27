Η ψηφιακή καθημερινότητα του πολίτη συνεχώς και βελτιώνεται, με το gov.gr να αποτελεί σημαντικό εργαλείο στα χέρια του. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο το γεγονός ότι και στη νέα μέτρηση των επιπέδων του Customer Experience (CX) στην Ελλάδα, η οποία πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία Braincandy για 7η συνεχή χρονιά, το gov.gr αναδείχθηκε η δημόσια υπηρεσία με την καλύτερη επίδοση, διατηρώντας τα πρωτεία σε σχέση με όλο τον υπόλοιπο δημόσιο τομέα. Παρά τον ισχυρό ανταγωνισμό και τη δυναμική είσοδο της Aegean στο top 5 των εταιριών με το καλύτερο CX, το gov.gr, διατήρησε και φέτος τη 2η καλύτερη επίδοση ανάμεσα σε 74 εταιρείες, επιδεικνύοντας πλέον και συνέπεια στη διατήρηση των υψηλών στάνταρ στην εξυπηρέτηση.

«Το γεγονός ότι το gov.gr κατατάσσεται για δεύτερη φορά στη 2η θέση μεταξύ 74 εταιρειών και οργανισμών από 11 διαφορετικούς κλάδους, ως προς την εμπειρία του καταναλωτή, είναι η καλύτερη απόδειξη ότι ο πολιτο-κεντρικός σχεδιασμός των υπηρεσιών, που έχει υιοθετήσει το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ήδη από την προηγούμενη τετραετία, αλλάζει την καθημερινότητα πολιτών, κερδίζοντας την εμπιστοσύνη τους στο κράτος και τους θεσμούς του. Συνεχίζουμε δυναμικά, ακολουθώντας το ορόσημο που έχει θέσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης: μέχρι το τέλος της τετραετίας να έχουν ψηφιοποιηθεί όλες οι διαδικασίες του Δημοσίου. Με ρυθμό περίπου 1 με 1,5 νέα υπηρεσία την ημέρα, το κράτος εξελίσσεται ψηφιακά. Το gov.gr είναι η Νο1 Δημόσια Υπηρεσία, σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία της επίσημης έρευνας, αλλά και η πρώτη υπηρεσία του ελληνικού δημοσίου που μπήκε στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης, με τον ψηφιακό βοηθό, mAigov να έχει δεχτεί περισσότερα από 1,6 εκατ. ερωτήσεις. Συνεχίζουμε δυναμικά με στόχο μια ψηφιακή και αποτελεσματική Ελλάδα για όλους», δήλωσε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου.

Μέχρι τον Νοέμβριο του 2024, στο gov.gr είχε συνολικά 1.950 υπηρεσίες, με την προσθήκη 14 εξ αυτών να γίνεται μόλις τον τελευταίο μήνα. Ενδεικτικά συμπεριλήφθησαν το Κουπόνι συνδεσιμότητας Gigabit (Gigabit connectivity voucher scheme), η επιδότηση προσωρινής στέγασης σε πληγέντες από πυρκαγιές, η αναφορά περιστατικού παραβατικότητας από ή σε βάρος ανηλίκου για την Ελληνική Αστυνομία κ.λ.π.

Μόνο τον Νοέμβριο, περισσότεροι από 8,58 εκατομμύρια διαφορετικοί πολίτες χρησιμοποίησαν το gov.gr, εκδίδοντας ένα τουλάχιστον έγγραφο ή υποβάλλοντας μια ηλεκτρονική δήλωση, ενώ πλέον αριθμός εγγράφων και δηλώσεων που έχουν εκδοθεί/υποβληθεί ηλεκτρονικά, ξεπερνάει τα 309,6 εκατομμύρια (αύξηση 4,32 εκατ. σε σχέση με τον μήνα Οκτώβριο).

Να σημειωθεί ότι στο μικροσκόπιο της έρευνας, η οποία πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά από την Braincandy, σε δείγμα 1.200 ανθρώπων, αντιπροσωπευτικό του ελληνικού πληθυσμού, τον Οκτώβριο του 2024, συμμετείχαν brands από 11 διαφορετικούς κλάδους (Τράπεζες, Εταιρείες Ενέργειας, Home Stores, Supermarkets, Εταιρείες Τηλεπικοινωνιών, Cosmetic Stores, Technology Stores, Ασφαλιστικές Εταιρείες, Δημόσιο, Εταιρείες Καυσίμων Αεροπορικές).

Αυτό που φαίνεται να αποζητούν οι Έλληνες περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, πέρα από το να «κάνουν τη δουλειά τους εύκολα και απλά», είναι το «ευγενικό και βοηθητικό προσωπικό». Αναφορικά, δε, με την επιρροή των touch points, για πρώτη φορά η εμπειρία από τα ηλεκτρονικά καταστήματα, γίνεται πιο σημαντική από αυτή των φυσικών, όσον αφορά στη διαμόρφωση της συνολικής εμπειρίας από μία μάρκα.

Στόχος της έρευνας είναι η «Braincandy να παρακινήσει τις εταιρείες να βλέπουν και εκτός των αυστηρών ορίων του κλάδου τους, καθώς η ευρύτερη εμπειρία είναι αυτή που διαμορφώνει τις προσδοκίες των ανθρώπων».

