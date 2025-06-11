Η πρώτη δίκη για την υπόθεση της τραγωδίας στα Τέμπη διεξάγεται στη Λάρισα και αφορά το λάθος βίντεο της INTERSTAR.

Υπενθυμίζεται ότι ο εφέτης ανακριτής είχε ζητήσει τα βίντεο από τον εμπορευματικό σταθμό της Θεσσαλονίκης και έλαβε τα βίντεο από τον επιβατικό σταθμό.

Για την υπόθεση υπήρξε προκαταρκτική και σήμερα στο μονομελές πλημμελειοδικείο της Λάρισας βρίσκονται ο τότε πρόεδρος του ΟΣΕ ο νυν διευθύνων σύμβουλος και ο υπεύθυνος της εταιρείας που είναι υπεύθυνος για τη βιντεοεπιτήρηση του δικτύου.

Παράσταση έχουν δηλώσει και συγγενείς.

Η διαδικασία συνεχίζεται καθώς ο εφέτης ανακριτής σήμερα είδε ειδικό για την πυρόσφαιρα και συνεχίζει να συντάσσει το κατηγορητήριο που αφορά διώξεις σε 7 πρώην γενικούς γραμματείς του υπουργείου Μεταφορών από το 2016 μέχρι και την ημέρα τους τραγικού δυστυχήματος.

Πηγή: skai.gr

