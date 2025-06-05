Τέμπη: Κατατέθηκε η πρόταση προανακριτικής της Καρυστιανού

Κατατέθηκε το απόγευμα της Πέμπτης η πρόταση για σύσταση προανακριτικής επιτροπής σύμφωνα με το κατηγορητήριο των συγγενών, με 32 υπογραφές (Ελληνική Λύση, Νίκη, Πλεύση Ελευθερίας, Κίνημα Δημοκρατίας). Αύριο Παρασκευή ανακοινώνεται στην Ολομέλεια.
Στο κατηγορητήριο αναφέρονται 9 αδικήματα, με βαρύτερα την ανθρωποκτονία από ενδεχόμενο δόλο κατά συρροή, τη σωματική βλάβη από ενδεχόμενο δόλο κατά συρροή, την κακουργηματική έκθεση, την κακουργηματική απιστία, και την εσχάτη προδοσία.
Σημειώνεται ότι ο Στέφανος Κασσελάκης υπαναχώρησε από την αρχική του απόφαση να υπερψηφίσει την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για προανακριτική, προκειμένου να υπογραφεί μόνο η πρόταση συγγενών θυμάτων των Τεμπών, κάτι που προκάλεσε την αντίδραση της Κουμουνδούρου.
- Επικοινωνία Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Κύπριο ομόλογό του Κωνσταντίνο Κόμπο, για Κυπριακό και μονή Σινά
- Ο πρωθυπουργός 33 χρόνια μετά στην 111 ΠΜ που υπηρέτησε - Οι συνομιλίες με τους πιλότους και η πρόσκληση για πτήση με μαχητικό
- Δένδιας στη Σύνοδο ΝΑΤΟ: Συνάντηση με τον Ιταλό ομόλογό του για τις φρεγάτες FREMM
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.