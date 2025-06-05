Τέμπη: Κατατέθηκε η πρόταση προανακριτικής της Καρυστιανού

Κατατέθηκε το απόγευμα της Πέμπτης η πρόταση για σύσταση προανακριτικής επιτροπής σύμφωνα με το κατηγορητήριο των συγγενών, με 32 υπογραφές (Ελληνική Λύση, Νίκη, Πλεύση Ελευθερίας, Κίνημα Δημοκρατίας). Αύριο Παρασκευή ανακοινώνεται στην Ολομέλεια.

Στο κατηγορητήριο αναφέρονται 9 αδικήματα, με βαρύτερα την ανθρωποκτονία από ενδεχόμενο δόλο κατά συρροή, τη σωματική βλάβη από ενδεχόμενο δόλο κατά συρροή, την κακουργηματική έκθεση, την κακουργηματική απιστία, και την εσχάτη προδοσία.

Σημειώνεται ότι ο Στέφανος Κασσελάκης υπαναχώρησε από την αρχική του απόφαση να υπερψηφίσει την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για προανακριτική, προκειμένου να υπογραφεί μόνο η πρόταση συγγενών θυμάτων των Τεμπών, κάτι που προκάλεσε την αντίδραση της Κουμουνδούρου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.