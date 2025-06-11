Συνολικά 65 μετανάστες εντοπίστηκαν νωρίς σήμερα το πρωί στην περιοχή Λούτρα του Δήμου Γόρτυνας, στα νότια παράλια της Π.Ε Ηρακλείου.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, πρόκειται για 25 άτομα που δήλωσαν Αιγύπτιοι, μεταξύ των οποίων εννέα ανήλικοι, όπως και 40 άτομα που δήλωσαν Σουδανοί-εκ των οποίων δύο είναι γυναίκες και ένα ανήλικο παιδί.

Τα 65 άτομα αναμένεται να μεταφερθούν σε χώρο προσωρινής παραμονής στο Ηράκλειο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

