Ένας 13χρονος συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη, επειδή απείλησε με κατσαβίδι δύο 14χρονους, επιχειρώντας να τους ληστέψει.

Τα υποψήφια θύματα κατάφεραν να ξεφύγουν, με τον ανήλικο όμως να επιμένει και να τους ακολουθεί. Ο ίδιος φέρεται, στη συνέχεια, να απείλησε, να εξύβρισε και να άσκησε σωματική βία εναντίον ενός εκ των δύο 14χρονων και μίας 13χρονης, ζητώντας τα χρήματά τους.

Το περιστατικό συνέβη χθες το πρωί στην περιοχή Μαλακοπή και καταγγέλθηκε στην αστυνομία. Κατόπιν αναζητήσεων ο 13χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τούμπας - Τριανδρίας.

Τα θύματα δεν χρειάστηκε να απευθυνθούν σε νοσηλευτικό ίδρυμα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

