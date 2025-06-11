Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Νέο περιστατικό ανήλικης βίας στη Θεσσαλονίκη: 13χρονος απείλησε με κατσαβίδι δύο 14χρονους για να τους ληστέψει

Τα υποψήφια θύματα κατάφεραν να ξεφύγουν, με τον ανήλικο όμως να επιμένει και να τους ακολουθεί - Απείλησε, εξύβρισε και άσκησε σωματική βία εναντίον τους

βία ανηλίκων

Ένας 13χρονος συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη, επειδή απείλησε με κατσαβίδι δύο 14χρονους, επιχειρώντας να τους ληστέψει.

Τα υποψήφια θύματα κατάφεραν να ξεφύγουν, με τον ανήλικο όμως να επιμένει και να τους ακολουθεί. Ο ίδιος φέρεται, στη συνέχεια, να απείλησε, να εξύβρισε και να άσκησε σωματική βία εναντίον ενός εκ των δύο 14χρονων και μίας 13χρονης, ζητώντας τα χρήματά τους.

Το περιστατικό συνέβη χθες το πρωί στην περιοχή Μαλακοπή και καταγγέλθηκε στην αστυνομία. Κατόπιν αναζητήσεων ο 13χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τούμπας - Τριανδρίας.

Τα θύματα δεν χρειάστηκε να απευθυνθούν σε νοσηλευτικό ίδρυμα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Θεσσαλονίκη Ληστεία ανήλικοι
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark