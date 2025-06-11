IKEA: Προληπτική ανάκληση πρέσας σκόρδου

Η IKEA προχωρά σε προληπτική ανάκληση της πρέσας σκόρδου IKEA 365+ VÄRDEFULL σε μαύρο χρώμα, λόγω ενδεχόμενης αποκόλλησης μικρών μεταλλικών κομματιών. Συγκεκριμένα, η ΙΚΕΑ ανακοίνωσε ότι ανακαλεί την πρέσα σκόρδου IKEA 365+ VÄRDEFULL, μαύρη, με κωδικούς ημερομηνίας από 2411 (ΕΕWW) έως 2522 (ΕΕWW).

«Η ασφάλεια των καταναλωτών αποτελεί πρώτη προτεραιότητα για την IKEA. Ως εκ τούτου ανακαλούμε προληπτικά τα προαναφερθέντα προϊόντα καθώς υπάρχει κίνδυνος αποκόλλησης μικρών μεταλλικών κομματιών κατά τη χρήση και να πιθανότητα εισχώρησής τους στο φαγητό. Η IKEA αναπτύσσει τα προϊόντα της χρησιμοποιώντας ένα αυστηρό πρόγραμμα αξιολόγησης κινδύνου και δοκιμών, για να βεβαιωθεί ότι τα προϊόντα πληρούν όλους τους ισχύοντες νόμους και τα πρότυπα στις αγορές όπου πωλούνται. Παρόλα αυτά, έχει υποπέσει στην αντίληψή μας ότι λόγω κατασκευαστικής αστοχίας, μικρά μεταλλικά κομμάτια ενδέχεται να αποκολληθούν κατά τη χρήση και μπορεί να εισχωρήσουν στο φαγητό» σημειώνεται σε ανακοίνωση της εταιρείας.

Οι καταναλωτές που έχουν την επηρεαζόμενη πρέσα σκόρδου που φέρει τους αριθμούς είδους: 201.521.58, 305.781.89 και 601.636.02. θα πρέπει να διακόψουν αμέσως τη χρήση της και να επικοινωνήσουν με την IKEA για πλήρη επιστροφή χρημάτων χωρίς την απαίτηση της απόδειξης αγοράς.

Επιπλέον, η ΙΚΕΑ προτρέπει τους καταναλωτές να ενημερώσουν και άλλους για αυτή την ανάκληση, ειδικά αν γνωρίζουν ότι το προϊόν έχει δοθεί, δανειστεί ή μεταπωληθεί σε κάποιον άλλο.

Τα επηρεαζόμενα προϊόντα μπορούν να επιστραφούν σε οποιοδήποτε κατάστημα IKEA για πλήρη επιστροφή χρημάτων χωρίς την επίδειξη απόδειξης αγοράς. Σε περίπτωση που κάποιος καταναλωτής δεν είναι βέβαιος αν το προϊόν IKEA 365+ VÄRDEFULL πρέσα σκόρδου που διαθέτει είναι το επηρεαζόμενο, μπορεί και αυτό να το επιστρέψει σε οποιοδήποτε κατάστημα ΙΚΕΑ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

