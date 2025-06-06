Βουλή: Ανακοινώθηκε η πρόταση για προανακριτική επιτροπή του Συλλόγου «Τέμπη 2023»

Ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής, από τον η' αντιπρόεδρο του σώματος, Β. Βιλιάρδο, η πρόταση για σύσταση προανακριτικής επιτροπής, που βασίζεται σε σχετική πρόταση του Συλλόγου «Τέμπη 28-2-2023» και της προέδρου του, Μαρίας Καρυστιανού.

Η πρόταση υπογράφεται από 32 βουλευτές τεσσάρων κομμάτων, της Ελληνικής Λύσης, της ΚΟ Νίκη, της Πλεύσης Ελευθερίας και του Κινήματος Δημοκρατίας.

Η πρόταση στρέφεται κατά 11 πολιτικών προσώπων, μεταξύ των οποίων ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, και οι πρώην υπουργοί Υποδομών & Μεταφορών Κ. Αχ. Καραμανλής και Χρ. Σπίρτζης.

Ανακοινώθηκε επίσης η έγγραφη απόσυρση των υπογραφών των ανεξάρτητων βουλευτών - μελών του Κινήματος Δημοκρατίας Αλ. Αυλωνίτη, Κυριακή Μάλαμα, Γιώτα Πούλου, Θεοδώρα Τζάκρη, Μ. Χουρδάκη και Ραλλία Χρηστίδου, από τη σχετική πρόταση που είχε καταθέσει στις 4 Ιουνίου ο πρόεδρος της ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, και η οποία περιείχε τις υπογραφές 26 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ και 7 ανεξαρτήτων βουλευτών.

Όπως είπε ο κ. Βιλιάρδος, κατόπιν της έγγραφης απόσυρσης των υπογραφών των ως άνω έξι βουλευτών, η πρόταση Φάμελλου δεν πληροί τις προϋποθέσεις όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 154 παρ. 2 του Κανονισμού της Βουλής, σύμφωνα με το οποίο η πρόταση για την άσκηση δίωξης [. . .] υπογράφεται τουλάχιστον από 30 βουλευτές, διαφορετικά, είναι απαράδεκτη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.