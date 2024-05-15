Μέχρι το τέλος του 2024 προβλέπεται να έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες έτσι ώστε το 2025 να τεθεί σε εφαρμογή ο νέος κανονισμός του ΕΛΓΑ, τόνισε σε δηλώσεις του ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Λευτέρης Αυγενάκης, με αφορμή τη 1η Διαβούλευση για το Νέο Θεσμικό Πλαίσιο Ασφαλίσεων του Ασφαλιστικού Οργανισμού.

Αγρότες, θεσμικοί και παραγωγικοί φορείς θα μπορούν να υποβάλλουν τις προτάσεις τους έως τέλος του μήνα. Όπως υπογράμμισε ο κ. Αυγενάκης στη συνέχεια θα υπάρξουν ακόμη δυο διαβουλεύσεις ώστε «να καταλήξουμε στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για να καταστεί ο ΕΛΓΑ σημαντικός στην παραγωγική διαδικασία».

Σύμφωνα με τον αρμόδιο υπουργό ο νέος κανονισμός θα στοχεύει στην κάλυψη των νέων προκλήσεων που έχουν ανακύψει μέσα από το διεθνές περιβάλλον και την κλιματική κρίση.

Σημείωσε ότι συνεχίζεται η ανάπτυξη του έργου της Ψηφιακής Εκτιμητικής Διαδικασίας του ΕΛΓΑ που βρίσκεται στη φάση ολοκλήρωσης του διαγωνισμού το οποίο «θα επιτρέψει την εκ βάθρων αναβάθμιση της εκτιμητικής διαδικασίας και της αξιοποίησης της υπάρχουσας βάσης δεδομένων του πληροφοριακού συστήματος του Οργανισμού».

Προανήγγειλε την πρόσληψη τουλάχιστον 200 ατόμων με δημόσια προκήρυξη και με τον έλεγχο του ΑΣΕΠ, με συμβάσεις διάρκειας τριών ετών και δυνατότητα παράτασης για επιπλέον τρία έτη.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είπε ότι οι διαδικασίες για την προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού για την επέκταση του Εθνικού Προγράμματος Χαλαζικής Προστασίας 2025-2028 βρίσκονται σε φάση ολοκλήρωσης, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται, σύμφωνα με τον ίδιο, η ανάπτυξη του συστήματος προειδοποιήσεων επικίνδυνων μετεωρολογικών φαινομένων και ενημέρωσης (αγροτικό 112).

«Ξεκινάμε έναν διάλογο για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που έχει ο ΕΛΓΑ» δήλωσε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Διονύσης Σταμενίτης συμπληρώνοντας ότι «το προηγούμενο διάστημα έχει γίνει πολλή δουλειά».

Ζήτησε από τους παραγωγούς, από τις ομάδες παραγωγών και από όλους τους θεσμικούς φορείς να συμμετάσχουν στη διαδικασία ώστε «να καταλήξουμε στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για να καταστεί ο ΕΛΓΑ σημαντικός στην παραγωγική διαδικασία».

Για ένα απαιτητικό εγχείρημα και μια φιλόδοξη προσπάθεια έκανε λόγο ο Πρόεδρος του ΕΛΓΑ, Ανδρέας Λυκουρέντζος σημειώνοντας ότι ο νέος κανονισμός του Ασφαλιστικού Οργανισμού θα ανταποκρίνεται στις προκλήσεις του πρωτογενούς τομέα.

Πρόσθεσε ότι ο ΕΛΓΑ με τις πληρωμές «κέρδισε την εμπιστοσύνη των παραγωγών και με τη νέα μεταρρύθμιση θα κερδίσει και την καρδιά τους».

Μεταρρύθμιση ΕΛΓΑ

Η κάλυψη των καλλιεργειών αλλά και των εγκαταστάσεων των θερμοκηπίων θα περιλαμβάνονται για πρώτη φορά στον κανονισμό του ΕΛΓΑ, όπως προκύπτει από την πρώτη διαβούλευση του νέου θεσμικού πλαισίου ασφαλίσεων του Οργανισμού.

Επιπλέον, εντάσσεται η πυρκαγιά στα ζημιογόνα αίτια για την αποζημίωση της ηρτημένης παραγωγής και καταργείται η εξαίρεση του προανθικού σταδίου των καλλιεργειών από τα αίτια που αποζημιώνονται.

Παράλληλα, συσχετίζεται ο κύκλος εργασιών με την αποζημίωση, ενώ μειώνεται η αποζημίωση στην περίπτωση συνεχόμενων ζημιών από το ίδιο αίτιο στο ίδιο αγροτεμάχιο, αλλά και η ασφαλιστική εισφορά σε αγροτεμάχια με επενδύσεις ενεργητικής προστασίας.

Διευρύνεται η περίοδος ασφαλιστικής κάλυψης λόγω της κλιματικής αλλαγής κλπ, ενώ εισάγεται νέα ζημιογόνα αίτια προαιρετικής ασφάλισης μεταξύ των οποίων η ακαρπία λόγω ήπιου χειμώνα και οι έμμεσες μυκητολογικές ζημίες λόγω εκτεταμένων βροχοπτώσεων και υψηλής υγρασίας. Οι επιλογές της προαιρετικής ασφάλισης θα συγχρηματοδοτούνται από τους ευρωπαϊκούς πόρους. Η ασφάλιση θα ενισχύεται με 45 εκατ. ευρώ ετησίως από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ).

Τέλος, θα καλύπτεται το 100% της ασφαλιζόμενης αξίας, ενώ θα εξασφαλιστεί και η διαφάνεια, ταχύτητα, αξιοπιστία και η αντικειμενικότητα στις αποζημιώσεις μέσα από τον ψηφιακό μετασχηματισμό δημιουργώντας Πληροφοριακό Σύστημα Αποζημιώσεων (ΠΣΑ), εξοπλίζοντας τους εκτιμητές με φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές (tablets, laptops) για άμεση επικοινωνία με το ΠΣΑ και ηλεκτρονική καταγραφή της εκτίμησης.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Οργανισμού οι βασικοί στόχοι της μεταρρύθμισης είναι:

Οικονομική και λειτουργική εξυγίανση και βιωσιμότητα

Ψηφιοποίηση και πιστοποίηση των εκτιμητικών διαδικασιών

Προσαρμογή στην κλιματική κρίση και σε νέα ζημιογόνα αίτια με νέα προγράμματα καλύψεων

Επιτάχυνση της εκτιμητικής διαδικασίας και της καταβολής των αποζημιώσεων

Ασφαλιστικός εκσυγχρονισμός με κάλυψη ιχθυοκαλλιεργειών, των θερμοκηπίων (σε επίπεδο εγκαταστάσεων) και ζωικής παραγωγής (αναφορικά με την πτηνοτροφία και τη χοιροτροφία)

Κατάργηση του ανώτατου ποσοστού αποζημίωσης καλύπτοντας το 100% της ασφαλιζόμενης αξίας και κατάργηση της αφαίρεσης κατά 12% του ποσοστού εκτίμησης της ζημιάς

Τροποποίηση του ανώτατου ποσού αποζημίωσης και κατάργηση του στην περίπτωση «κατάσταση έκτακτης ανάγκης»

Κατάργηση της δυνατότητας επιλογής από τους ασφαλισμένους, αύξησης ή μείωσης των ασφαλίστρων κατά 20%

Μείωση της αποζημίωσης στην περίπτωση συνεχόμενων ζημιών και στις περιπτώσεις όταν δεν εφαρμόζονται οι ορθές καλλιεργητικές πρακτικές.

Μείωση συντελεστών ασφάλισης για μια 5ετία (80-60-40-20-0) στους νέους γεωργούς

Μείωση του ασφαλίστρου στην περίπτωση ύπαρξης ενεργητικών μέσων προστασίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

