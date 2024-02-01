Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Χατζηδάκης: Είναι «αρνητική» εξέλιξη και η μείωση της ανεργίας στο 9,2%;

Κωστής Χατζηδάκης: "Η ανεργία 9,2% τον Δεκέμβριο. Την παραλάβαμε 17,5% το 2019"

Χατζηδάκης

Τη μείωση τη ανεργίας κατά 8,3% από το 2019 επισημαίνει σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ o υπουργός Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης. «Επειδή ακούμε συνέχεια μια μικρόψυχη κριτική: Είναι αλήθεια ακόμα κι αυτό "αρνητική" εξέλιξη;;» διερωτάται. 

«Η ανεργία 9,2% τον Δεκέμβριο. Την παραλάβαμε 17,5% το 2019. Επειδή ακούμε συνέχεια μια μικρόψυχη κριτική: Είναι αλήθεια ακόμα κι αυτό «αρνητική» εξέλιξη;;» ανέφερε χαρακτηριστικά στο X ο Κωστής Χατζηδάκης. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το Δεκέμβριο του 2023 οι άνεργοι ανήλθαν σε 430.088 άτομα, σημειώνοντας μείωση κατά 146.424 άτομα σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2022 (25,4%) και κατά 746 άτομα σε σχέση με τον Νοέμβριο 2023 (0,2%).

Στις γυναίκες το ποσοστό ανεργίας ανήλθε σε 11,7% από 16,2% τον Δεκέμβριο 2022 και στους άνδρες σε 7,1% από 8,9%.

Κατά μεγάλες ομάδες ηλικιών, στην ομάδα 15- 24 ετών το ποσοστό ανεργίας διαμορφώθηκε σε 22,3% από 30,4% τον Δεκέμβριο 2022 και στις ηλικίες 25- 74 ετών σε 8,3% από 11,2%.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ανεργία Κωστής Χατζηδάκης ΥΠΟΙΚ ΕΛΣΤΑΤ
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
9 0 Bookmark