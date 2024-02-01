Χατζηδάκης: Είναι «αρνητική» εξέλιξη και η μείωση της ανεργίας στο 9,2%;

Τη μείωση τη ανεργίας κατά 8,3% από το 2019 επισημαίνει σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ o υπουργός Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης. «Επειδή ακούμε συνέχεια μια μικρόψυχη κριτική: Είναι αλήθεια ακόμα κι αυτό "αρνητική" εξέλιξη;;» διερωτάται.

Η ανεργία 9,2% τον Δεκέμβριο. Την παραλάβαμε 17,5% το 2019. Επειδή ακούμε συνέχεια μια μικρόψυχη κριτική: Είναι αλήθεια ακόμα κι αυτό «αρνητική» εξέλιξη;; — Kostis Hatzidakis (@K_Hatzidakis) February 1, 2024

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το Δεκέμβριο του 2023 οι άνεργοι ανήλθαν σε 430.088 άτομα, σημειώνοντας μείωση κατά 146.424 άτομα σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2022 (25,4%) και κατά 746 άτομα σε σχέση με τον Νοέμβριο 2023 (0,2%).

Στις γυναίκες το ποσοστό ανεργίας ανήλθε σε 11,7% από 16,2% τον Δεκέμβριο 2022 και στους άνδρες σε 7,1% από 8,9%.

Κατά μεγάλες ομάδες ηλικιών, στην ομάδα 15- 24 ετών το ποσοστό ανεργίας διαμορφώθηκε σε 22,3% από 30,4% τον Δεκέμβριο 2022 και στις ηλικίες 25- 74 ετών σε 8,3% από 11,2%.

