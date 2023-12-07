Ξεκινά σήμερα Πέμπτη και ώρα 15:00, η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων δικαιούχων και παρόχων θεατρικών επιχειρήσεων και κινηματογράφων για το πρόγραμμα πολιτισμού και θεάματος της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) για την περίοδο 2023-2024.

Σκοπός του προγράμματος είναι η πνευματική ανάπτυξη του εργατικού δυναμικού, η τόνωση της καλλιτεχνικής δημιουργίας και η στήριξη των επιχειρήσεων.

Για πρώτη φορά εφέτος στο πρόγραμμα συμμετέχουν και κινηματογραφικές επιχειρήσεις, διευρύνονται οι κατηγορίες των δικαιούχων και ενισχύονται οι ευάλωτες ομάδες, καθώς προβλέπεται μοριοδότηση για τα άτομα με αναπηρία και τους μονογονείς.

Συνολικά θα εκδοθούν έως 150.000 επιταγές, συνολικού προϋπολογισμού 2.250.000 ευρώ.

Η αξία των επιταγών ανέρχεται κατά μέγιστο όριο:

για τις κεντρικές θεατρικές σκηνές στα 15 ευρώ και στα 12 ευρώ για τις παιδικές θεατρικές σκηνές,

για κινηματογραφικές προβολές στα 6 ευρώ για γενική είσοδο και στα 5 ευρώ για παιδικές ταινίες και

για κινηματογραφικές προβολές 3D στα 10 ευρώ για γενική είσοδο και στα 9 ευρώ για παιδικές ταινίες.

Με την επιταγή, οι δικαιούχοι και ωφελούμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν τη θεατρική παράσταση ή την ταινία της επιλογής τους από το μητρώο παρόχων της ΔΥΠΑ, χωρίς να καταβάλουν κανένα επιπλέον ποσό.

Οι αιτήσεις των δικαιούχων υποβάλλονται έως τις 10/12/2023 αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Ελληνικού Δημοσίου gov.gr, ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ τους, ως εξής:

Τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 και 2 - Ημερομηνία υποβολής αίτησης: 07 και 08/12/2023

Τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ: 1 και 0 - Ημερομηνία υποβολής αίτησης: 09 και 10/12/2023

στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/epitages-theamatos.

Συγκεκριμένα, η διαδρομή είναι: Αρχική/Εργασία και Ασφάλιση/Αποζημιώσεις και Παροχές/Επιταγές θεάματος.Δικαιούχοι είναι:

εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων ή ασφαλισμένοι στον e-EΦΚΑ στην επαγγελματική τους κατηγορία με εισφορές υπέρ του κλάδου ανεργίας της ΔΥΠΑ οποτεδήποτε στο διάστημα από 01/01/2022 έως την προηγουμένη της λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων ή άνεργοι με συνεχόμενο χρονικό διάστημα ανεργίας τουλάχιστον τριών μηνών κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

Το εισόδημα των δικαιούχων όλων των κατηγοριών δεν πρέπει να ξεπερνά τα 30.000 ευρώ, εκτός αν πρόκειται για μακροχρόνια ανέργους, οι οποίοι, αν είναι άγαμοι, πρέπει να έχουν εισόδημα έως 16.000 ευρώ, έως 24.000 ευρώ, αν είναι έγγαμοι, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ ανά τέκνο ή, αν είναι μονογονείς, έως 29.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο, μετά το πρώτο και, επιπλέον, δεν πρέπει να έχουν ακαθάριστα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα πάνω από 80.000 ευρώ.

Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι οι σύζυγοι των δικαιούχων, όταν είναι έμμεσα ασφαλισμένα μέλη τους, καθώς και τα παιδιά των δικαιούχων ηλικίας άνω των πέντε ετών, με την προϋπόθεση ότι είναι έμμεσα ασφαλισμένα μέλη των ιδίων ή του άλλου γονέα.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η επιλογή των δικαιούχων βασίζεται στη μοριοδότηση συγκεκριμένων κριτηρίων (ΑμεΑ, μονογονέας, αριθμός παιδιών και εισόδημα), με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) της ΔΥΠΑ.

Στις περιπτώσεις που απαιτούνται δικαιολογητικά, αυτά επισυνάπτονται στις ηλεκτρονικές αιτήσεις.

Πάροχοι του προγράμματος είναι οι θεατρικές και κινηματογραφικές επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής, που λειτουργούν, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Οι αιτήσεις των παρόχων υποβάλλονται έως τις 15/12/2023 αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Ελληνικού Δημοσίου gov.gr, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/parokhoi-epitagon-theamatos.

Συγκεκριμένα, η διαδρομή είναι: Αρχική/Εργασία και Ασφάλιση/Αποζημιώσεις και Παροχές/Πάροχοι επιταγών θεάματος.

Οι πάροχοι συμμετέχουν στο πρόγραμμα, προσφέροντας συγκεκριμένο αριθμό θέσεων πλατείας για την παρακολούθηση παραστάσεων και ταινιών κατά την περίοδο 2023-2024.

Σημειώνεται ότι οι πάροχοι που θέλουν να κάνουν αίτηση για πολλά θέατρα ή κινηματογράφους πρέπει να έχουν κωδικούς ΔΥΠΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.dypa.gov.gr/deltia-theamatos.

Πηγή: skai.gr

