Δύο συλλήψεις μετά τα επεισόδια τη νύχτα στο Πολυτεχνείο

Σε συλλήψεις μετατράπηκαν οι δύο προσαγωγές της ΕΛ.ΑΣ τα ξημερώματα του Σαββάτου μετά από επεισόδια που σημειώθηκαν στο Πολυτεχνείο, μεταξύ κουκουλοφόρων και ΜΑΤ.

Σύμφωνα με την αστυνομία, περίπου στις 3 τα ξημερώματα, ομάδα 30-50 ατόμων εξήλθε του Πολυτεχνείου, έστησαν οδοφράγματα, έβαλαν φωτιά σε κάδους και επιτέθηκαν με μολότοφ στη διμοιρία των ΜΑΤ που βρισκόταν στη συμβολή των οδών Στουρνάρα και Τρικούπη.

