Επεισόδια τη νύχτα έξω από το Πολυτεχνείο - Δύο προσαγωγές

Επεισόδια μεταξύ κουκουλοφόρων και ΜΑΤ σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, έξω από το Πολυτεχνείο.

Σύμφωνα με την αστυνομία, περίπου στις 3 τα ξημερώματα, ομάδα 30-50 ατόμων εξήλθε του Πολυτεχνείου, έστησαν οδοφράγματα, έβαλαν φωτιά σε κάδους και επιτέθηκαν με μολότοφ στη διμοιρία των ΜΑΤ που βρισκόταν στη συμβολή των οδών Στουρνάρα και Τρικούπη.

Εγιναν δύο προσαγωγές.

Πηγή: skai.gr

