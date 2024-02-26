Επιχείρηση έρευνας και εντοπισμού δύο νεαρών ατόμων τα ίχνη των οποίων έχουν χαθεί από την Κυριακή στην ορεινή Γκιώνα, βρίσκεται σε εξέλιξη από τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες Φωκίδας και την 7η ΕΜΑΚ.

Οι νεαροί ηλικίας 19 και 20 ετών, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του LamiaReport, προσπάθησαν να επικοινωνήσουν με το «112», όμως στη συνέχεια διεκόπη η σύνδεση, πιθανότατα γιατί έμειναν από μπαταρία.

Ο πατέρας του ενός, επικοινώνησε με τις αρμόδιες υπηρεσίες εκφράζοντας την ανησυχία του γιατί τα παιδιά δεν επέστρεψαν και έκτοτε υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση για τον εντοπισμό τους.

Από το αρχικό σήμα οι έρευνες απέφεραν την εύρεση του αυτοκινήτου με το οποίο μετέβησαν στο σημείο οι δύο νεαροί και πλέον εστιάζονται πριν τη Βαθιά Λάκκα στο δρόμο προς Συκιά και σε αρκετά μεγάλο υψόμετρο, για αυτό και έχει κληθεί να συνδράμει και η Ορειβατική Ομάδα της 7ης ΕΜΑΚ.

