Δυναμική εκκίνηση για 13 νέες επιχειρήσεις στο ΟΠΑΠ Forward – Ποιες ανακοινώθηκαν στην λαμπερή εκδήλωση του ΟΠΑΠ

Οι πρωτοπόρες μικρομεσαίες επιχειρήσεις βρέθηκαν στο επίκεντρο της ξεχωριστής εκδήλωσης που διοργάνωσε ο ΟΠΑΠ, την Τρίτη 12 Μαρτίου 2024, για την έναρξη του έκτου κύκλου του προγράμματος επιχειρηματικότητας ΟΠΑΠ Forward και τη βράβευση εταιρειών που ήδη συμμετέχουν σε αυτό και ξεχώρισαν για τις επιδόσεις τους.

Οι εταιρείες του ΟΠΑΠ Forward που βραβεύθηκαν με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΟΠΑΠ, Γιαν Κάρας, τον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΟΠΑΠ, Οδυσσέα Χριστοφόρου, τον Μάρκο Βερέμη, Partner της Big Pi Ventures και Μέλος του Δ.Σ. της Endeavor Greece και τον Παναγιώτη Καραμπίνη, Managing Director της Endeavor Greece.

Συγκεκριμένα, το ΟΠΑΠ Forward, που αποτελεί βασικό πυλώνα της στρατηγικής εταιρικής υπευθυνότητας του ΟΠΑΠ από το 2016, υποδέχτηκε 13 νέες, δυναμικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ταυτόχρονα, ειδικά βραβεία απονεμήθηκαν στις εταιρείες του προγράμματος που έχουν διακριθεί σε κρίσιμους τομείς, όπως η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και η αύξηση του κύκλου εργασιών τους.

Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΠΑΠ, Οδυσσέας Χριστοφόρου και ο Άγγελος Τσερέπας, Επικεφαλής Επιχειρηματικής Ανάπτυξης της εταιρείας Lariplast, που βραβεύθηκε για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Οι δεκατρείς νέες εταιρείες, που εντάσσονται στον έκτο κύκλο του προγράμματος ΟΠΑΠ Forward, καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα δυναμικών κλάδων, στους οποίους οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Πρόκειται για τις εταιρείες AgroApps, Αρχειοθήκη, Callista, Αλάτι Δαδακαρίδη, Fresh Line, Goumenisses, Ideal Bikes, KYKNOS, Nutree, Prigipo, SKAG, Softweb και Unismack.

Επίσης, στο πλαίσιο της εκδήλωσης, παρουσιάστηκαν τα εντυπωσιακά αποτελέσματα που έχουν πετύχει οι επιχειρήσεις του ΟΠΑΠ Forward. Με τη στήριξη του ΟΠΑΠ και του διεθνή μη κερδοσκοπικού οργανισμού Endeavor Greece, οι συμμετέχουσες εταιρείες έχουν καταφέρει, μέχρι σήμερα, να δημιουργήσουν 2.847 νέες άμεσες θέσεις εργασίας, ενώ υποστηρίζουν 23.000 νέες έμμεσες θέσεις απασχόλησης, μέσω των συνεργασιών τους στην αγορά. Επιπλέον, έχουν αυξήσει τον κύκλο εργασιών τους κατά 470 εκατομμύρια ευρώ συνολικά.

Εκδήλωση για το πρόγραμμα ΟΠΑΠ Forward

Μιλώντας για τη φιλοσοφία και τα αποτελέσματα του ΟΠΑΠ Forward, ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΠΑΠ, κ. Jan Karas, σχολίασε: «Ο καλύτερος τρόπος να προβλέψει κανείς το μέλλον, είναι να το δημιουργήσει… Και αυτό ακριβώς επιχειρούμε μέσα από το ΟΠΑΠ Forward. Στηρίζουμε δυναμικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θέλουν να «χτίσουν» το μέλλον τους… Στεκόμαστε δίπλα τους, προσφέροντας απαραίτητα εργαλεία, τεχνογνωσία και ευκαιρίες, ώστε να αξιοποιήσουν τις προοπτικές τους, να αναπτυχθούν και να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας, προς όφελος της οικονομίας και της κοινωνίας… Στον ΟΠΑΠ, είμαστε υπερήφανοι για αυτό το πρόγραμμα, καθώς αντανακλά το όραμά μας να προσφέρουμε στην ελληνική κοινωνία… Τα αποτελέσματα, άλλωστε, μιλούν από μόνα τους».

Από την πλευρά του, ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΠΑΠ, κ. Οδυσσέας Χριστοφόρου, στάθηκε στις νέες εταιρείες του προγράμματος, τονίζοντας: «Απόψε, καλωσορίζουμε 13 νέες εταιρείες στην οικογένεια του ΟΠΑΠ Forward. Φιλοδοξία μας είναι να τις βοηθήσουμε να αναπτυχθούν, να ενισχύσουν την εξωστρέφειά τους και να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας… Οι νέες εταιρείες του προγράμματος καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα δυναμικών και ανταγωνιστικών κλάδων, αξιοποιούν νέες τεχνολογίες και καινοτομίες και προέρχονται από διάφορα μέρη της Ελλάδας, εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων… Επίσης, οι περισσότερες από τις μισές έχουν γυναίκες στην ηγεσία τους, στο πλαίσιο της δέσμευσης μας για τη στήριξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας».

Οδυσσέας Χριστοφόρου, Κώστας Μάλλιος και Γιαν Κάρας

Ο Μάρκος Βερέμης, Partner της Big Pi Ventures και Μέλος του Δ.Σ. της Endeavor Greece, συζήτησε στη σκηνή με τον Κώστα Μάλλιο, Corporate Vice President CSD, EUROPE της Applied Materials, σχετικά με την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα και διεθνώς. Οι δύο ομιλητές επεσήμαναν το υψηλό επίπεδο των εταιρειών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ΟΠΑΠ Forward, σημειώνοντας την εντυπωσιακή εξέλιξη του ελληνικού επιχειρείν τα τελευταία χρόνια. Ακόμη, τόνισαν ότι η ποιότητα των επιχειρήσεων αποτελεί τον καλύτερο δείκτη υγείας μιας χώρας. Επιπλέον, έδωσαν έμφαση στην ανάγκη ανάληψης ρίσκων και τη στενή σύνδεση των επιχειρήσεων με τους πελάτες τους, ενώ ανέδειξαν τη συμπερίληψη και τη διαφορετικότητα ως βασικά συστατικά επιτυχίας. Παράλληλα, υπογράμμισαν πόσο σημαντικό είναι για τις ελληνικές επιχειρήσεις να έχουν στραμμένο το βλέμμα τους στην παγκόσμια αγορά και να τολμούν να κάνουν το μεγάλο βήμα για επέκταση στο εξωτερικό.

Μάρκος Βερέμης και Κώστας Μάλλιος

Οι εταιρείες του ΟΠΑΠ Forward που ξεχώρισαν για τις επιδόσεις τους

Τα βραβεία του ΟΠΑΠ Forward παρέλαβαν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που συμμετέχουν ήδη στο πρόγραμμα και διακρίθηκαν για την επιτυχημένη πορεία τους, σε διάφορες κατηγορίες. Σημειώνεται ότι οι εταιρείες που βραβεύθηκαν εφέτος, εντάχθηκαν στο πρόγραμμα το 2020, σε μια από τις πιο δύσκολες περιόδους για την επιχειρηματικότητα, καθώς συνέπεσε με το ξέσπασμα της πανδημίας του κορωνοϊού.

Ο Γιαν Κάρας, Διευθύνων Σύμβουλος ΟΠΑΠ , με τους Αρμόδιο Γιαννίδη, Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Vitex, τον Μπάμπη Χαραλάμπους, IT Director της Vitex και την Βαρβάρα Κακκαβά, R&D Manager της Vitex, εταιρεία που βραβεύθηκε για την Επιχειρηματική Αριστεία.

Η Αχίλλεια Κοντού, Chief People Officer ΟΠΑΠ, και η Γιούλα Καραθεοδωρή, Γενική Διευθύντρια της εταιρείας Άννα Μαρία Μαζαράκη, που βραβεύτηκε για την ενεργή συμμετοχή στο πρόγραμμα.

Ο Μάρκος Βερέμης, Partner της Big Pi Ventures και Μέλος του Δ.Σ. της Endeavor Greece και ο Αλέξανδρος Τριανταφύλλου, Aντιπρόεδρος της εταιρείας ΒΙΟΖΩΚΑΤ, που βραβεύτηκε για την ταχύτερη οικονομική ανάπτυξη.

Η Chief Legal, Regulatory & Compliance Officer του ΟΠΑΠ, Νάνση Βέρρα, και ο Αρμόδιος Γιαννίδης, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Vitex που βραβεύτηκε για την προσφορά στο πρόγραμμα ΟΠΑΠ Forward

Ο Πρόεδρος της ΕΕΕΠ, Δημήτρης Ντζανάτος, και ο Αρμόδιος Γιαννίδης, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Vitex που βραβεύτηκε για την Κορυφαία Εξαγωγική δραστηριότητα

Οι επιχειρήσεις και οι κατηγορίες στις οποίες διακρίθηκαν:

• Επιχειρηματική Αριστεία | Νικήτρια εταιρεία: Vitex

• Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας | Νικήτρια εταιρεία: Lariplast

• Ταχύτερη οικονομική ανάπτυξη| Νικήτρια εταιρεία: ΒΙΟΖΩΚΑΤ

• Κορυφαία Εξαγωγική δραστηριότητα | Νικήτρια εταιρεία: Vitex

• Ενεργή Συμμετοχή | Νικήτρια εταιρεία: Anna Maria Mazaraki

• Προσφορά στο πρόγραμμα ΟΠΑΠ Forward Ι Νικήτρια εταιρεία: Vitex

Επίσης, βραβείο δόθηκε στον μέντορα που πρόσφερε τις περισσότερες ώρες συμβουλευτικών ωρών στις συμμετέχουσες εταιρείες. Συγκεκριμένα, το βραβείο «Κορυφαίος Μέντορας» απονεμήθηκε στην Ελένη Μπαθιανάκη, Managing Partner στην Halcyon Equity Partners.

Ο Αντώνης Κύρκος, Digital & Strategy Officer, Group Executive Committee στο Group εταιρειών TITAN, και η Ελένη Μπαθιανάκη, Managing Partner στην Halcyon Equity Partners, η οποία βραβεύθηκε ως Καλύτερη Μέντορας του προγράμματος.

Οδυσσέας Χριστοφόρου, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος ΟΠΑΠ, Γιώργος Πουλημάς, Πρόεδρος ΠΟΕΠΠΠ, Γιαν Κάρας, Διευθύνων Σύμβουλος ΟΠΑΠ.

Ηλίας Κατσαρός, Chief Retail Officer του ΟΠΑΠ, Οδυσσέας Χριστοφόρου, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος ΟΠΑΠ, Αχίλλεια Κοντού, Chief People Officer ΟΠΑΠ, Φώτης Ζησιμόπουλος, Chief Product Officer ΟΠΑΠ, Ματθαίος Ματθαίου, Chief Operations Officer ΟΠΑΠ, Γιάννης Παύλου, Head of CEO Office ΟΠΑΠ

