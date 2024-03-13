Λήξη συναγερμού μετά τον εντοπισμό ύποπτης βαλίτσας έξω από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην Καλλιθέα.
Στο σημείο έσπευσε το κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) και έκανε έλεγχο.
Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στην περιοχή.
Λόγω του ελέγχου νωρίτερα πραγματοποιήθηκαν εκτροπές κυκλοφορίας στην
- Λεωφόρο Συγγρού και Φραγκούδη
- Αριστοτέλους και Αλ. Πάντου
Πηγή: skai.gr
