Λήξη συναγερμού στην Καλλιθέα έξω από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης - Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία

Στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) 

UPDATE: 18:22
Αστυνομία

Λήξη συναγερμού μετά τον εντοπισμό ύποπτης βαλίτσας έξω από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην Καλλιθέα.

Στο σημείο έσπευσε το κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) και έκανε έλεγχο.

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στην περιοχή.

Λόγω του ελέγχου νωρίτερα πραγματοποιήθηκαν εκτροπές κυκλοφορίας στην

  • Λεωφόρο Συγγρού και Φραγκούδη
  • Αριστοτέλους και Αλ. Πάντου
