Λήξη συναγερμού μετά τον εντοπισμό ύποπτης βαλίτσας έξω από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην Καλλιθέα.

Στο σημείο έσπευσε το κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) και έκανε έλεγχο.

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στην περιοχή.

Λόγω του ελέγχου νωρίτερα πραγματοποιήθηκαν εκτροπές κυκλοφορίας στην

Λεωφόρο Συγγρού και Φραγκούδη

Αριστοτέλους και Αλ. Πάντου

Πηγή: skai.gr

