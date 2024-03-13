Καμία Θέση Κενή: Η ετήσια Βραδιά του Ευχαριστώ του Make-A-Wish Ελλάδος δεν είχε… κενά!

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και εκπλήξεων πραγματοποιήθηκε η ετήσια εκδήλωση του Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος) την Τρίτη 12 Μαρτίου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Για τον κόσμο των ευχών ήταν ένα ΠΛΗΡΕΣ 2023. Ο οργανισμός συνέχισε να γεμίζει αυτό που παιδιά και γονείς αναφέρουν ως «κενό» όπως ανέφερε και η Πρόεδρος του οργανισμού, Υβέτ Κοσμετάτου: το κενό της παιδικότητας, της καθημερινής επικοινωνίας… της μοναξιάς που επιφέρει μία σοβαρή ασθένεια. Το 2023 εκπληρώθηκαν 316 ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Η “πλήρωση” του κενού μεταμορφώθηκε σε ΕΚ-ΠΛΗΡΩΣΗ!

Το εναρκτήριο λάκτισμα έδωσε η Γεωργία Αβασκαντήρα, εθελόντρια και φίλη του οργανισμού, με τη Φωτεινή, ένα ταλαντούχο παιδί ευχής προ 5ετίας, ενώ φέτος και για πρώτη φορά επί σκηνής εκπληρώθηκε η ευχή της Αργυρούς που ονειρεύεται να σταθεί στα πόδια της και να χορέψει και της Όλγας που απέκτησε ένα πιάνο και επιθυμούσε να παίξει στο Μέγαρο Μουσικής μπροστά σε κοινό. Ο Μάριος μας έδωσε μαθήματα αξιοπρέπειας και δύναμης μέσα από μία μοναδική συνέντευξη στην αγαπημένη Πρέσβειρα του οργανισμού, Φαίη Σκορδά, και ο Λυμπέρης, παιδί ευχής και εθελοντής … πιανίστας του Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος, συνόδευσε με τη μουσική του, τόσο τον Κωνσταντίνο Αργυρό, όσο και την υπέροχη και πανέμορφη Όλγα μας!

1500 συμμετέχοντες απέτισαν φόρο τιμής στα παιδιά που χάθηκαν, ενώ οι γονείς τους ήταν εκεί υποστηρίζοντας το έργο του οργανισμού. Η συμμετοχή του κόσμου ξεπέρασε κάθε προσδοκία με πλήθος επωνύμων #WishMaker να δίνουν το παρόν και την αγάπη τους στα παιδιά ευχής που βρίσκονταν στην εκδήλωση.

Η βραδιά του Ευχαριστώ διεξήχθη με την πολύτιμη υποστήριξη:



Χορηγοί: Duty Free, Kallergis Machines, Avaton Water. Μεγάλοι χορηγοί σε είδος: Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Intercatering, Vibes Pro, Publicom Group – God, Studio 7, Dream Star – Christmas Factory, Defingou Events, Proelectro Event Production, Zisis Group - Carousel, ANEK Lines, Wedding Scene, Ginger Communications, Zoinos Winery, ΝΙΚΗ Εκδοτική, Pepsico, Grand Hyatt Athens, Alphabet, Kryolan, Royal Olympic, Intercontinental, Airotel, Diastasis, Fresh Patisserie, Musou Music Group, ΙΕΚ Δέλτα, Pixelated Noise, Music Now, Sky Exress, Zafolia Hotel, The Modernist, Στεργίου, ΙΕΚ Αλφα, ΔΙΕΚ Πειραιά, Colors Hotels, Cocooning Catering, Crown Plaza, Grafistes, Madame Shoushou.

