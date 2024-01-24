Την Κυριακή 21 Ιανουαρίου 2024 ολοκληρώθηκε στην Αθήνα το 1ο Διεθνές τριήμερο Φεστιβάλ Ζεϊμπέκικου στην Αθήνα, το οποίο έγινε στο Αθλητικό Κέντρο ΔΑΪΣ στο Μαρούσι.

Περισσότεροι από 150 διαγωνιζόμενοι, φίλοι του ζεϊμπέκικου και της Ελληνικής κουλτούρας, από την Ελλάδα, την Κύπρο, την Τουρκία, την Βουλγαρία και την Ρουμανία αντάμωσαν στην Αθήνα διαγωνίστηκαν, ενημερώθηκαν με σεμινάρια για το ζεϊμπέκικο και διασκέδασαν… Ελληνικά!

Την πρώτη μέρα – Παρασκευή 19/1- του Φεστιβάλ, σε μια ελληνική βραδιά με ζωντανή μουσική, ο Δημοσθένης Αθανασίου σε μια επίδειξη ψυχής, χόψεψε ζεϊμπέκικο όντας σε αναπηρικό αμαξίδιο.

Το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει όμως δεν τον σταμάτησε ποτέ να προχωράει την ζωή του κερδίζοντας τη μια νίκη μετά την άλλη στον στίβο της ζωής.

Στο διαγωνιστικό κομμάτι την πρώτη θέση και το Χρυσό μετάλλιο κατέκτησε ο Νίκος Κότιας από το Πλατανόρευμα Κοζάνης, οποίος και χάρισε την υποτροφία στον δεύτερο νικητή της κατηγορίας, ένα παιδί μόλις 8 ετών με μοναδικό ταλέντο και αγάπη για το ζεϊμπέκικο.

Ο μικρός Ανδρέας Αναγνωστόπουλος κέρδισε δίκαια την 2η θέση και τις εντυπώσεις.

Την 3η θέση πήρε στο διαγωνισμό κέρδισε ο Κύπριος Μάριος Κοντόπουλος στην κατηγορία Solo Open to the world Zeimpekiko.

Η αυλαία του 1ου Διεθνές φεστιβάλ χορού ζεϊμπέκικου έπεσε με συμμετέχοντες και διοργανωτές να δίνουν ραντεβού στο 2ο Διεθνές φεστιβάλ που θα πραγματοποιηθεί τον 17-19 Ιανουαρίου το 2025.

Πηγή: skai.gr

