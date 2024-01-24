Λεωφόρος Ποσειδώνος: Συνελήφθησαν τρεις οδηγοί για κόντρες

Συνελήφθησαν από αστυνομικούς των Ομάδων Ελέγχου & Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α) της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, 3 οδηγοί, ηλικίας 19, 31 και 34 ετών, οι οποίοι εντοπίστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα (24/1) στην Λεωφόρο Ποσειδώνος στην περιοχή του Παλαιού Φαλήρου, να πραγματοποιούν αυτοσχέδιο μεταξύ τους αγώνα αναπτύσσοντας ταχύτητα πέραν του επιτρεπομένου ορίου.

Συγκεκριμένα διαπιστώθηκε μέσω φορητής Ειδικής Ηλεκτρονικής Τεχνικής συσκευής (radar) να κινούνται με ταχύτητες άνω των 140 χλμ/ώρα αντί του ανωτάτου επιτρεπομένου ορίου των 60 χλμ/ώρα, πραγματοποιώντας αυτοσχέδιο μεταξύ τους αγώνα και εκτελώντας συνεχείς επικίνδυνους ελιγμούς, με αποτέλεσμα την πρόκληση κινδύνου για τους λοιπούς χρήστες της οδού ενώ ένας εκ των οδηγών προέβη σε διαδοχική παραβίαση κόκκινου σηματοδότη.

Μετά την ακινητοποίησή τους και κατά τον διενεργηθέντα τροχονομικό έλεγχο, διαπιστώθηκαν -κατά περίπτωση- λοιπές παραβάσεις της τροχαίας νομοθεσίας (φιμέ υαλοπίνακες, ηχορύπανση, μη χρήση φλας).

Τα εμπλεκόμενα οχήματα κατασχέθηκαν, στους οδηγούς αυτών επιβλήθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις (διοικητικά πρόστιμα, αφαίρεση στοιχείων κυκλοφορίας και άδειες οδήγησης) και με τις σε βάρος τους σχηματισθείσες δικογραφίες για επικίνδυνη οδήγηση οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.