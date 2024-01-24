Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Τετάρτης (24/1/24) στη Νάξο και συγκεκριμένα στο ΧΥΤΑ του νησιού, στην περιοχή Εγγαρές με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στην Πυροσβεστική υπηρεσία.

Σύμφωνα με το Cyclades24, η φωτιά έχει πάρει διαστάσεις ενώ υπάρχει έντονη δυσοσμία στην περιοχή.

Στο σημείο σπεύδουν τέσσερα οχήματα της Πυροσβεστικής με πυροσβέστες και εθελοντές. Ωστόσο στο σημείο επιχειρούσαν ήδη σκαπτικά μηχανήματα από το δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, ενώ είχε «επιστρατευτεί» και ο κρουνός που βρίσκεται στο ΧΥΤΑ.

Πηγή: skai.gr

