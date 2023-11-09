Λογαριασμός
Αγρίνιο: Ακροβάτης έπεσε από μεγάλο ύψος τη στιγμή της παράστασης - Ούρλιαζαν οι θεατές - Βίντεο

Ο άνδρας διακομίστηκε στο νοσοκομείο Αγρινίου με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ

ακροβάτης

Σοκαριστική για τους θεατές , πολλοί εκ των οποίων ήταν μικρά παιδιά, ήταν η στιγμή της πτώσης του Ιταλού ακροβάτη κατά τη διάρκεια παράστασης στο Αγρίνιο.

Ο ακροβάτης – μέλος του  Circo Acquatico Bonaccini, που βρίσκεται στο Αγρίνιο για παραστάσεις από τις 3 Νοεμβρίου, έχασε την ισορροπία του ενώ βρισκόταν σε ύψος τουλάχιστον πέντε μέτρων κατά τη διάρκεια του ριψοκίνδυνου νούμερου με τον τίτλο «ιπτάμενος μύλος».

Προσπάθησε να κρατηθεί, αλλά δεν τα κατάφερε.

Η πρόσκρουση του στο έδαφος ήταν σφοδρή και ο άνδρας τραυματίστηκε στη λεκάνη, αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες.

Ο άνδρας διακομίστηκε στο νοσοκομείο Αγρινίου με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με θλαστικά τραύματα, έχοντας τις αισθήσεις του.

