Ένας άνθρωπος έπεσε στις γραμμές του Ηλεκτρικού - Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία ΗΣΑΠ

Ο άνθρωπος μεταφέρθηκε και νοσηλεύεται διασωληνωμένος στο νοσοκομείο

UPDATE: 20:14
ΗΣΑΠ

Ένας άνδρας έπεσε στη Γραμμή 1 του Μετρό. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνθρωπος έπεσε στην τροχιά από γέφυρα μεταξύ των σταθμών Πειραιάς και Φάληρο, μεταφέρθηκε και νοσηλεύεται διασωληνωμένος στο Τζάνειο.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση αποταστάθηκε η κυκλοφορία στη Γραμμή του Ηλεκτρικού που νωρίτερα διεξαγόταν προσωρινά στο τμήμα Κηφισιά - Ταύρος.

