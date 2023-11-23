Ένας άνδρας έπεσε στη Γραμμή 1 του Μετρό. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνθρωπος έπεσε στην τροχιά από γέφυρα μεταξύ των σταθμών Πειραιάς και Φάληρο, μεταφέρθηκε και νοσηλεύεται διασωληνωμένος στο Τζάνειο.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση αποταστάθηκε η κυκλοφορία στη Γραμμή του Ηλεκτρικού που νωρίτερα διεξαγόταν προσωρινά στο τμήμα Κηφισιά - Ταύρος.

Πηγή: skai.gr

