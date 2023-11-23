Χατζηδάκης: 9,1 % παραπάνω έσοδα χωρίς αύξηση φόρων, διότι η οικονομία ανεβαίνει

Απαντήσεις σε μια προς μια τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης για την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης έδωσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης μιλώντας απόψε στη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων για τον κρατικό προϋπολογισμό του 2024.

Σημείωσε δε χαρακτηριστικά ότι τα έσοδα του Δημοσίου αυξήθηκαν κατά 9,1 % χωρίς να αυξηθούν οι φόροι, επειδή με την ανάπτυξη η οικονομία ανεβαίνει.

Ο κ. Χατζηδάκης τόνισε πως η κυβέρνηση δεν ωραιοποιεί την κατάσταση αλλά δεν πρόκειται και να κρύψει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια, «την οποία προφανώς διαπίστωσε και η πλειοψηφία του ελληνικού λαού στις εκλογές», όπως είπε, και στάθηκε σε δέκα σημεία κριτικής της αντιπολίτευσης σημειώνοντας τα εξής:

1.Η κυβέρνηση δεν έχει ξεκάθαρη στάση για τους νέους δημοσιονομικούς κανόνες της ΕΕ. «Η θέση μας είναι κρυστάλλινη: είμαστε υπέρ μιας προσέγγισης που δεν θα υπονομεύει την ανάπτυξη. Αλλά ανεξάρτητα από την όποια συμφωνία υπάρξει εμείς θα ακολουθούμε σοβαρή δημοσιονομική πολιτική γιατί αυτή είναι το διαβατήριο για ανάπτυξη, επενδύσεις και εγγυάται ότι η χώρα δεν θα μπλέξει σε νέες περιπέτειες».

2. Πληθωρισμός: «Οι μισές χώρες της Ευρωπαΐκής Ένωσης έχουν υψηλότερο πληθωρισμό από την Ελλάδα. Δεν υπερηφανεύομαι αλλά δεν μπορώ και να ακούω ότι η χώρα μας είναι πρωταθλήτρια στον πληθωρισμό».

3.Ανάπτυξη: «Είναι αυτονόητο ότι οι χώρες με μεγαλύτερο τουρισμό επηρεάστηκαν περισσότερο κατά την περίοδο του κορονοϊού. Ωστόσο τα τελευταία στοιχεία του 2023 δείχνουν ότι η Ελλάδα είναι τρίτη σε ρυθμό ανάπτυξης σε όλη την Ευρωπαΐκή Ένωση. 24 χώρες είναι μετά από μας, όταν επί ΣΥΡΙΖΑ συνήθως συνέβαινε 24 χωρίς να είναι πάνω από εμάς».

4.Ανεργία: «Η κυβέρνηση πήρε την ανεργία το καλοκαίρι του 2019 στο 17,5 % και σήμερα είναι κάτω από 11 %. 300.000 συμπολίτες μας που δεν δουλεύουν το καλοκαίρι του 2019, τώρα δουλεύουν και μπορούν να κάνουν μόνοι τους τις συγκρίσεις».

5.Φορολογία: «Έχουμε πράγματι πολύ περισσότερα έσοδα, 9,1 % παραπάνω αλλά χωρίς να έχουμε κάνει καμιά αύξηση φόρου. Μόνο μειώσεις κάναμε. Υπάρχουν κι άλλοι τρόποι αύξησης των εσόδων και καλό είναι ιδιαίτερα στην αριστερά να τους ακούσετε. Ο πρώτος είναι η μεγαλύτερη ανάπτυξη, ο δεύτερος η μεγαλύτερη τουριστική κίνηση, ο τρίτος ή αύξηση των μισθών στον ιδιωτικό τομέα και ο τέταρτος η εκτεταμένη χρήση πιστωτικών καρτών και ηλεκτρονικών συναλλαγών. Έπαιξαν ρόλο και τα πληθωριστικά φαινόμενα αλλά σε πολύ μικρότερο βαθμό».

6.Μισθοί: «Ο μέσος μισθός πέρυσι ήταν 1176 € και φέτος προβλέπουμε ότι θα κλείσει στα 1250 € περίπου. Άρα πλησιάζουμε τον στόχο της τετραετίας, το 2027 να είναι 1500 €. Μην αγωνιάτε και μην το επισημαίνετε γιατί αποβαίνει μπούμερανγκ για εσάς».

7.Ιδιωτικό χρέος: «Η Ελλάδα παρά την κρίση βρίσκεται κάτω από το μέσο όρο της Ευρωπαΐκής Ένωσης, στην 17η θέση. Επιπλέον το ληξιπρόθεσμο χρέος ως ποσοστό επί του συνόλου μειώθηκε από 68,3 % το 2019 σε 61 % τώρα. Η μείωση αυτή δεν είναι άσχετη με τις προσπάθειες που έγιναν για τα κόκκινα δάνεια, τον εξωδικαστικό μηχανισμό, και τις άλλες πρωτοβουλίες της κυβέρνησης».

8.Τράπεζες-ανακεφαλαιοποίηση: «Κάποιος παραπληροφόρησε τον εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ που ισχυρίστηκε ότι η κυβέρνηση έχει χάσει τον έλεγχο και ότι έχει ζημιωθεί ο Έλληνας πολίτης. Η πραγματικότητα είναι ότι το Δημόσιο εισέφερε 30, 9 δισεκατομμύρια € στις συστημικές τράπεζες για την ανακεφαλαιοποίηση και είχε όφελος 33,4 δις.από τη μείωση του χρέους, τις μετατρέψιμες ομολογίες και την αποεπένδυση του Ταμείου Χρηματ…

